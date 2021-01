Niente da fare, il fratello di Pierpaolo Pretelli non riesce proprio a stare lontano dai media come gli aveva espressamente chiesto il gieffino durante l’ultima puntata.

Se ieri lo abbiamo visto a Pomeriggio Cinque fra la schiera degli opinionisti, oggi è finito in edicola nell’ultimo numero di Novella 2000, dove ha rilasciato l’ennesima intervista su quanto sia bella e buona Elisabetta Gregoraci.

“Pierpaolo e Giulia sono sicuramente molto presi l’uno dall’altra, ma non può essere considerato amore. Tifavo per Elisabetta, ma rispetto le scelte di mio fratello. Quello che mi interessa è vederlo felice, anche perché sono certo che stia risentendo della lontananza da suo figlio Leonardo, l’affetto di Giulia non può fargli che bene”.

A domanda diretta se vede già suo fratello in finale, Giulio Pretelli ha risposto di no.

“No. Una storia d’amore non basta. Fin quando non uscirà il lato eclettico di Pierpaolo, vedo improbabile per lui arrivare in finale. Mi auguro che lo capisca. Mia mamma non è stata proprio chiarissima con Pierpaolo (nella diretta di Capodanno, ndr). In realtà, osservando suo figlio dalla TV, lo ha solo esortato a non esagerare con le effusioni con Giulia, e di godersi di più il programma con tutti gli altri componenti. Mio fratello sa cantare, sa ballare, sa fare tante cose, ma la storia con Giulia non sta facendo passare quel suo lato artistico che potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo.”

Questo lo ha sottolineato perché effettivamente quando era invaghito di Elisabetta non faceva altro che “cantare ballare e tante altre cose”, come no.

Il fratello di Pierpaolo da Barbara d’Urso