Il Fratello di Liliana Resinovich Incolpa Sebastiano Visintin: Le Motivazioni Dietro l’Omicidio della Sorella

Secondo Sergio, il fratello di Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin ha un movente e si è contraddetto più volte. Dall’11 aprile, Visintin è indagato per l’omicidio della moglie, scomparsa il 14 dicembre 2021. Il corpo di Liliana è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 e inizialmente si pensava a un suicidio, ipotesi che Sergio ha sempre contestato, rimanendo attivo nel chiedere approfondimenti sul caso.

Sergio ha affermato che le dichiarazioni di Visintin sono state “contraddittorie” e ha evidenziato come l’indagato abbia tardato a sporgere denuncia. Esplicitamente, Sergio ha indicato visioni di possibili problemi economici per Visintin, il quale, secondo lui, non voleva perdere il controllo su Liliana né la stabilità economica fornita dal loro rapporto. Sergio ha rivelato anche che la sorella avesse intenzione di intraprendere una nuova vita con Claudio Sterpin, il che avrebbe potuto complicare ulteriormente la situazione economica di Visintin.

Dopo la scomparsa, Visintin avrebbe contattato Sergio parlando delle sue difficoltà economiche, evidenziando la sua dipendenza dalla pensione di Liliana. Inoltre, Sergio ha sottolineato che la risoluzione del mistero della scomparsa di Liliana potrebbe aver avvantaggiato Visintin, poiché in caso di morte presunta avrebbe dovuto attendere dieci anni per accedere ai vantaggi economici. Sergio ha chiesto di approfondire non solo su di lui e la sua famiglia, ma anche su Visintin e il suo giro di amicizie, suggerendo che quest’ultimo abbia tentato di depistare le indagini.