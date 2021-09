Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailé Selassié si stanno facendo conoscere al Grande Fratello Vip, ma non tutti sanno che le ragazze hanno un fratello già finito sotto i riflettori del gossip. Nel 2018 Christian Hailé Selassié ha avuto una relazione con Giovanni Ciacci.

A confermare che il fratello delle tre principesse è lo stesso Christian che avrebbe dovuto sposare Ciacci è stato FanPage: “Principe etiope di trentadue anni, dodicesimo in linea di successione per il trono, il nome di Christian Hailé Selassié è comparso per la prima volta sulle pagine delle cronache rosa nel 2018. Giovanni Ciacci ne ha parlato da Barbara d’Urso. I due, stando alle sue parole, si sarebbero incontrati per caso ad una cena e da lì sarebbe scoppiata una passione travolgente, tanto che avrebbero dovuto anche sposarsi“.

A questo punto mi domando per quale motivo Signorini non abbia preso Giovanni al GF Vip, con l’ipotesi di far entrare in corsa anche il fratello di Jessica, Clarissa e Lucrezia.



Ciacci sul fratello di Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailé Selassié.

“Adesso è arrivato il principe etiope. L’ho conosciuto e lo sposo a luglio. È uno della casa regnante. Una sera vado a cena a Roma a girare il programma e incontro questo principe che mi fa la corte. La sera prima della puntata mi dice ‘sei pronto a sposarmi, sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a Ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale’. Quando mi ricapita all’età mia, un principe, ed è pure dotato. Ha 30 anni ed è vero che è bello dotato, non compro a scatola chiusa, ci sono già andato a letto. A me piace farlo all’aperto. Mi diverte tantissimo. Col principe l’ho già fatto sopra la sua macchina, dalle parti dello Stadio Olimpico. Tra noi le cose vanno molto bene. Se sono stato anche con donne? No, non sono lesbica, sono gay. Mai stato, assolutamente no. Ma con le donne ci ho fatto una carriera. Intanto con il ballo ho perso 23 chili, dove non è riuscita la Balivo è riuscita la Carlucci”.

