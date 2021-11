Una delle conseguenze della pandemia è stata senza dubbio l’esplosione dell’e-commerce e questo ha reso più che mai evidente quale sia il vantaggio competitivo di aziende come Amazon o Zalando: perché comprare altrove se un prodotto è presente su questi marketplace? Tempi di consegna, tracciamento, resi, tutto è più semplice con le tecnologie sviluppate dai giganti tech e divenute oramai uno standard di qualità. Oggi dozzine di startup in giro per il mondo stanno sviluppando gestionali per supportare le aziende nella gestione delle spedizioni, in una competizione altrimenti impari. Goshippo e Easypost (Starti Uniti), Metapack (Inghilterra) e Sendcloud (Olanda) sono quelle che vanno per la maggiore, insieme all’italiana ShippyPro, nata nel 2017 dalla personale esperienza del fiorentino Francesco Borghi, all’epoca 24enne, che a differenze di molti competitor ha sviluppato fin da subito una tecnologia globale e oggi opera in 36 nazioni, integrando 175 corrieri e offrendo un’opzione a tutti quei piccoli negozi che vogliono scalare il proprio business. “La nostra sfida – dice Borghi – è rendere tutte le aziende competitor di Amazon”.

ShippyPro ha chiuso di recente il suo primo round: 5 milioni di dollari dal fondo americano di private equity Five Elms Capital, per una valutazione che secondo Dealroom oscilla intorno ai 20 milioni di dollari. Era già da un po’ che investitori di tutto il mondo, soprattutto USA e UK, ma qualcuno anche dall’Italia, corteggiavano la startup, e quando lo scorso luglio Borghi ha considerato terminata la fase di product-market fit ha deciso di chiudere il round. “Abbiamo raccolto solo ora, dopo quattro anni, perché abbiamo fatturato bene fin dall’inizio e prima non ne avevamo bisogno. Ora ci servivano i fondi per sales e marketing e per scalare l’azienda”. Five Elms non è proprio il tipo di venture capital in genere scelto per un Serie A, ma “più un partner: avevamo bisogno di qualcuno molto forte su Saas ed enterprise e che ci aiutasse con il piano di sviluppo negli Stati Uniti” racconta Borghi, che senza mezzi termini dice: “L’Europa è un mercato locale”. Questo non significa che ShippyPro lascerà Firenze, dove oggi lavora cerca il 30 per cento dei 55 dipendenti dell’azienda, destinati a salire a 75 entro la fine dell’anno. “Tutto resta in Italia – assicura Borghi – Soprattuto vogliamo tenere qui lo sviluppo, mentre vendite e marketing ovviamente sono distribuite. Il Sud Europa ha una fortissima disoccupazione e un ecosistema debole, ma è anche pieno di talenti e qui abbiamo tutti gli strumenti necessari per attrarli”. In California hanno certo più esperienza, ma “noi pensiamo di riuscire a portare a bordo persone con più fame”.

Se è vero che la pandemia ha dato una forte accelerata alla crescita di ShippyPro, è anche vero che l’ha messa a dura prova. “È stato un periodo difficile perché le richieste crescevano molto più che in precedenza, anche se già stavamo andando bene – ricorda Borghi – Ci siamo difesi, non abbiamo mai avuto problemi, ma è stata una trincea per 4 mesi, senza sabati e domenica e lavorando almeno 12 ore al giorno”.

“La cosa più importante che ho imparato in questi anni – racconta Borghi – è che se non stai risolvendo un bisogno non stai facendo bene il tuo lavoro”. ShippyPro nacque proprio per risolvere un problema personale. Nel 2016 Borghi si occupa delle spedizioni per l’azienda di famiglia, che distribuisce souvenir in tutto il mondo. Perito informatico e diplomato in economia, Borghi crea subito un sistema per semplificare il proprio lavoro, sviluppando una soluzione tutta analogica che poi rivende agli artigiani di Firenze alle prese con turisti dalla borsa piccola. Il buy now, ship later funziona e in sei mesi porta a bordo una cinquantina di negozi. Borghi sviluppa una piattaforma per scalare il business, ma una volta online scopre che questa attira solo privati, non aziende. Allora punta su un plugin per eBay ed ecco le aziende. Che amano la piattaforma, ma vogliono usare i propri corrieri, con cui hanno accordi più vantaggiosi. Ed è così che Borghi decide di puntare tutto sul gestionale. “Solo la tecnologia dura nel tempo”.

Fondata nel 2017 insieme a Lorenzo Rogai (26 anni), l’anno dopo ShippyPro è già in grado di chiudere partnership con i top corrieri internazionali e in due anni conquista marchi come CDiscount, Calzedonia, e Diesel. Tutto senza troppo clamore e senza sentirsi una startup: “Volevamo costruire un’azienda con la A maiuscola e nel 2017 le startup non erano viste come progetti ad altissimo potenziale, quindi era più che altro una minaccia e così abbiamo fatto il percorso classico”.

Oggi ShippyPro offre un sistema integrato per la gestione delle spedizioni, dalla raccolta merce alla scelta (automatizzata) del miglior corriere, dalla produzione della documentazione per la spedizione alle etichette fino alle comunicazioni (sempre automatizzate) a cliente e corriere, e ancora dal tracking ai resi. Tante di queste attività vengono ancora svolte a mano nelle piccole aziende. “Una delle cose più importanti che ho capito nel fare l’azienda è che non puoi fare le cose da solo: devi pensare a creare un super team di dieci persone in sei mesi ancora prima di partire e strutturare l’azienda per lavorare in team fin dal giorno uno”. Senza mai dimenticare il problema che si sta cercando di risolvere: “A volte succede di andare fuori tema: quando inizi a fare soldi tendi a non chiederti più perché stai erogano un certo servizio, ma il perché è la cosa che ti manda avanti”.

Il prossimo passo? Intanto sono previste un centinaio di assunzioni nel giro di un anno, poco più in là verosimilmente un round B e intanto bisognerà iniziare a pensare su che strada proseguire. Exit o IPO? Borghi non si vuole esporre, ma quando parla di “soluzione universale per semplificare la vita a tutti quelli che si occupano di e-commerce” ci sembra di capire che propenda per la seconda ipotesi.

Guarda la scheda di ShippyPro sul Database delle Startup.