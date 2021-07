MILANO – Due operazioni di exit in rapida sequenza per il fondo di venture capital italiano. Le cessioni, siglate in questi giorni, hanno riguardato due partecipate spagnole del fondo che sono andate rispettivamente al gruppo britannico JD Sports Fashion e RCI Bank and Services del Gruppo Renault. Eccole:

Deporvillage: exit per la società che fatturava 6 milioni nel 2015 e che proietta il 2021 a oltre 200 mln

Il retailer inglese, Jd Sports Fashion, attraverso la controllata Iberian Sports Retail Group (joint venture formata insieme a Sprinter e Sport Zone) ha stipulato nei giorni scorsi, con i soci di Deporvillage (P101, Samaipata, Mediaset e numerosi business angel spagnoli e i founder) un accordo condizionato per acquisire l’80% della società. Lanciata nel 2010 da Xavier Pladellorens e Angel Corcuera – attualmente azionisti di minoranza – Deporvillage è un rivenditore online specializzato nella vendita di articoli ed attrezzature per lo sport che nel 2015, anno del primo round di investimento di P101, fatturava circa 6 milioni di euro. Con il passaggio sotto Jd Sports, a cedere le proprie quote saranno tutti i soci finanziari. La società con sede a Manresa, Barcellona, ha chiuso l’esercizio 2020 con un fatturato di quasi 120 milioni di euro.

Bipi: exit lampo a meno di 6 mesi dall’investimento

Annunciato all’inizio dello scorso febbraio, l’investimento guidato da P101 sgr insieme a Toyota Ventures, Maniv ed Adevinta Ventures, in Bipi – start-up spagnola di car subscription già partecipata da Toyota Ventures – e realizzato attraverso iveicoli in gestione di P102 e ITALIA 500 (, si è concluso con la cessione della società spagnola leader nel car-as-a-service, attiva dal 2017 (120 dipendenti e oltre 10.000 clienti in 3 anni di attività) a RCI Bank and Services, realtà bancaria interamente posseduta da Renault e specializzata in finanziamenti e servizi automobilistici per i clienti e le reti di concessionari del Gruppo Renault e Nissan. L’operazione ha riguardato il 100% delle quote della start-up spagnola. RCI Bank and Services, che sta portando avanti una campagna di consolidamento della propria offerta nel settore emergente del car as a service intende capitalizzare sulle peculiarità e punti di forza dell’offerta Bipi per sviluppare offerte in collaborazione con Mobilize, nuovo marchio del Gruppo Renault dedicato al car sharing, e i concessionari. Fondata da Hans Christ e da Alejandro Vigaray nel 2017, Bipi offre ai consumatori un’alternativa “senza pensieri” all’auto di proprietà attraverso un abbonamento mensile, all inclusive e completamente flessibile, a vetture di ogni categoria nuove ed usate. La missione della startup spagnola è quella di trasformare questo servizio in un’esperienza totalmente digitale, in un mercato come quello europeo in cui questo tipo di transazioni avvengono per il 98% ancora offline. Grazie al suo modello, Bipi è diventata oggi la piattaforma di riferimento per molti proprietari di parchi auto e per alcune delle principali case automobilistiche e concessionarie.

P101 SGR è uno dei principali gestori di fondi di venture capital in Italia, specializzato in investimenti in società innovative e technology driven in Europa. Nato nel 2013 e fondato da Andrea Di Camillo, annovera tra gli investitori dei propri fondi Azimut, Fondo Italiano di Investimento, European Investment Fund, Fondo Pensione BCC, Cassa Forense oltre ad alcune tra le principali famiglie imprenditoriali italiane. P101 SGR, gestisce attualmente due fondi, oltre al primo veicolo di investimento retail destinato al venture capital sviluppato in collaborazione con il Gruppo Azimut. Con masse in gestione superiori a 200 milioni di euro, P101 ha investito in oltre 40 società tra cui BorsadelCredito.it, Cortilia, Milkman, MusixMatch, e Tannico. “Queste due operazioni, in rapida successione – commenta Andrea Di Camillo, founder e managing partner di P101 – dimostrano come il venture capital anche dall’Italia ed a livello internazionale inizi ad esprimere case history di ottimo livello e in grado di cambiare il passo in questo settore.L’interesse di due gruppi internazionali e di grandi dimensioni come JD Sports e Renault sono il segnale che evidenzia come start up – innovazione – venture capital non sia una formula che funziona solo su altri mercati ma anche dall’Italia ed a livello internazionale”.