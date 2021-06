Anche se ha 47 anni, il milanese Simon Beckerman sembra ancora uno di quei ventenni che fondano startup sognando di creare unicorni, aziende da un miliardo di valutazione. L’unica differenza è che lui ha appena venduto la sua Depop per 1,625 miliardi di dollari a Etsy, colosso americano dell’e-commerce artigianale, e mentre lo racconta deve continuare a cambiare stanza perché nell’azienda che ha fondato dieci anni fa sono in corso meeting su meeting per parlare delle conseguenze dell’exit. Depop, il secondo unicorno italiano dopo Yoox, è una specie di Instagram al cui interno gli utenti, per lo più under 26, vendono e comprano capi vintage. In mattinata Josh Silverman, l’amministratore delegato (CEO) di Etsy, gli ha chiesto una mano a far crescere l’azienda nei confronti della generazione Z, i nati a cavallo del secondo millennio: “Questo è surreale” riesce solo a dire Beckerman. Che intanto ha fondato un’altra startup, Delli, una Depop del cibo, per cui ha raccolto qualche milione di sterline da HV Capital, già investitori di Depop.

“Il team è contentissimo perché Etsy condivide i nostri stessi valori e principi” racconta il fondatore di Depop, che nel 2011 la presentava come un marketplace basato su una community, con funzioni social. Cosa che faceva sorridere gli investitori. Beckerman però è riuscito a convincerli con la propria vision: “La mia scommessa era che le nuove generazioni avrebbero voluto comprare sempre più capi vintage, usati oppure nuovi, ma prodotti da aziende che avessero a cuore la sostenibilità”. Negli anni, racconta, “ho imparato che la nostra generazione di sostenibilità ne parla solo, mentre i giovani invece la vivono”. Il vintage, estesosi nel frattempo dagli anni 80 al 2000 e che ha raggiunto il boom nel 2020 (quando Depop ha raddoppiato il fatturato), copre oggi il 90 per cento degli scambi che avvengono sull’app. “C’è gente che con 50 euro si rifà il guardaroba in una settimana e poi la settimana dopo rivende il tutto, a volte guadagnandoci pure”.

Prima di Depop, Beckerman ha fondato altre due aziende, sempre affidandosi ad agenzie esterne nella fase iniziale, per non perdere tempo in assunzioni: “Ora però ho capito che non è la strada giusta. Le persone sono la parte più importante dell’azienda: affidarsi a esterni significa generare know how che poi va perso”. In Depop assumere talenti è stata una delle attività a cui più si è dedicato: “Chiedo sempre di raccontarmi i progetti a cui hanno lavorato, cos’hanno imparato dai loro fallimenti, e da dove nascano le loro idee”. La sua, di idea, viene dall’esperienza con PIG Magazine, rivista indipendente su moda e arti creative di cui era editore e fondatore.

È in quell’esperienza che Beckerman si trova a collaborare con Nike, azienda pioniera nell’influencer marketing, quando ancora gli influencer non sapevano d’esserlo. Inizialmente Depop, che all’inizio si chiama Garage, è un social network in cui gli utenti possono comprare oggetti dai creativi promossi dal magazine di Beckerman. La cosa funziona e Beckerman scommette di riuscire a sfruttare le tecniche imparate da Nike per trasformare l’app in un marketplace mobile first, ovvero pensato per gli smartphone che iniziano a diffondersi anche fra i giovani. Si comincia dall’Italia: lanciata l’app il team di Depop manda una cinquantina di inviti a persone con un certo seguito e quando Chiara Ferragni, allora “solo” la blogger del momento nel mondo della moda, inizia a parlare di Depop Beckerman capisce che la strada intrapresa è quella giusta. Decide allora di puntare l’Inghilterra perché il mercato anglosassone è più sviluppato, e il progetto decolla. Però lui non è pronto.

“Il più grosso errore che ho commesso è stato leggere poco: ci sono diverse bibbie del mondo startup che mi avrebbero salvato da tutti quegli sbagli che ho commesso” confessa Beckerman. Il quale ha un grande dono: l’umiltà di riconoscere i propri limiti. D’accordo con gli investitori, nel 2014 decide di affidare la guida dell’azienda a un CEO esperto nella crescita di aziende innovative e assumere il ruolo di direttore creativo. Contestualmente assume Maria Raga, manager spagnolo con esperienze in Groupon e Privalia, che scopre avere ottime capacità di gestione dei creativi. Due anni dopo Raga è pronta a diventare CEO: raccoglie circa 100 milioni di dollari, insieme a Beckerman costruisce il nuovo team dirigenziale e mette l’azienda su un binario per la crescita. “Pensavo che sarebbero arrivati alla quotazione in borsa in due o tre anni – racconta il primo investitore Riccardo Donadon, fondatore di H-Farm, venture capital uscito nel 2019 con un ritorno di sei volte sull’investimento. Invece poi è arrivata Etsy.

Per capire l’interesse di Etsy ci affidiamo alle parole di Raga: “Depop è un posto dove le nuove generazioni vengono per esplorare una moda unica e ci restano per la cultura che trovano. La nostra community è composta di persone che stanno creando un nuovo sistema della moda, fatto di nuovi trend e in cui il nuovo nasce dal vecchio”. Nel 2013 Giorgia Ulivieri nel suo blog Bo-utique scriveva: “Se entri in Depop rischi di non andare più a comprare nei negozi”.

Mentre prepara il lancio di Delli, Beckerman ammette che il suo sogno è “tornare in Italia e condividere con i giovani l’esperienza che ho maturato”. Chissà che non capiti nel campus di H-Farm dove studenti, imprenditori e professionisti convivono e si contaminano, e dove fino a poco tempo fa Depop aveva parte del team di ingegneri: “Depop ha avuto bisogno di molto più tempo di quanto immaginavamo e questo insegna a tutto il nostro ecosistema che ci vuole pazienza – commenta Donadon – Fino a qualche anno fa per raccogliere grossi capitali era necessario andare all’estero, ma ora non è più così”.