“Per strappare i migliori talenti ad aziende come Google o Facebook devi pensare in grande e avere ben chiaro in che modo vuoi cambiare il mondo, perché per loro oggi è fondamentale sapere dove si troveranno nel giro di qualche anno”: così Massimiliano Squillace, 41 anni, imprenditore seriale ora alla guida di Contents.com, ci ha raccontato come convince i migliori talenti nel campo dell’intelligenza artificiale a rifiutare un contratto dalle big tech, o addirittura a mollarle per una piccola startup.

“Chiaramente devo garantire gli stessi stipendi, con Ral che partono da circa 50mila euro per le new entry e arrivano fino a 200mila euro per i manager, ma il denaro conta fino a un certo punto – è la riflessione di Squillace – Tanti sono venuti da noi dopo aver fatto un’esperienza con grandi aziende perché noi siamo piccoli e offriamo loro la possibilità di sperimentare con le nuove tecnologie e lavorare sulle loro idee, mentre nelle big tech si trovano spesso a essere esecutori di istruzioni che arrivano dalla California”. Se poi aggiungi un piano di stock option aggressivo, il gioco è fatto. Così negli ultimi due anni gli ingegneri all’interno di Contents sono passati da 3 a 25, e cresceranno ancora.

Contents, nata nel 2018 e oggi valutata intorno ai 17 milioni di euro, utilizza un mix di intelligenza artificiale e creativi per generare testi e traduzioni per le aziende. In pratica, gli umani rivedono i contenuti scritti dalle macchine e li perfezionano, “perché l’IA non è in grado di sviluppare un prodotto di qualità ed efficace”. Fra i clienti di Contents ci sono aziende di tutti i tipi, fra cui Google, Ibm, Yhaoo, Microsoft, Amazon, Azure, e Taboola, tutte acquisite grazie alla rete di contatti costruita da Squillace con le aziende che ha in precedenza avviato e poi venduto: “Al liceo sognavo di fare il giornalista, poi mi sono ritrovato a fare l’editore con Nano Publishing (acquisita da Populis, ndr) e ho scoperto che il mondo dell’editoria è molto vecchio e legato a concetti che potrebbero essere innovati e allora mi sono messo a studiare e ho provato a portare la tecnologia nel campo dell’editoria, per poi virare verso le aziende”.

Nel 2017 Squillace lancia notizie.it, uno dei top 20 siti di informazione italiani (un milione di lettori al giorno, 10 milioni di fanbase sui social), che utilizza l’intelligenza artificiale per individuare le notizie più interessanti per i lettori e l’approccio alla notizia che vorrebbero. Notizie che poi vengono scritte da un team di oltre 10mila collaboratori freelance. A fine 2020 l’azienda editrice, Entire Digital Publishing, cambia nome in Contents e Squillace si focalizza sulle aziende.

La carriera da startupper di Squillace è iniziata a 21 anni comprando domini negli Usa dalla sua cameretta e rivendendoli tramite Hosting3000, quando ancora in questo campo vigeva il monopolio di Telecom Italia: “Cercando su Yahoo ho scoperto che si potevano comprare domini online negli Stati Uniti a costi decisamente inferiori e ho messo in piedi un sito che li rivendeva”. Due anni e 20mila clienti dopo, Squillace vende a Internet.fr, che voleva entrare sul mercato italiano. Successivamente fonda FreeStreet, un servizio di annunci online, che 5 anni dopo vende al competitor Olx ricevendo in cambio denaro e azioni, divenendone socio. Cinque anni più tardi Olx è acquisita da Naspers per 80 milioni di euro e Squillace inizia a lavorare a Nano Publishing. Contemporaneamente inizia anche a investire: è stato fra i primi investitori di Supermercato24, ora Everli. Però, Contents è “la prima startup faccio con un serie A e con l’obiettivo di quotarla”.

Gli errori si sprecano, ma “fanno parte del normale processo di crescita: abbiamo sbagliato a voler fare tutto insieme e tutto subito, aprendo Spagna, Francia e Regno Unito in 3 mesi, così che poi ci siamo trovati a dover rallentare. Al contrario, non dotarci immediatamente dei manager giusti per il desiderio di non bruciare troppa cassa mi ha fatto perdere tempo. E tutto questo ha generato una confusione organizzativa che ha richiesto 6 mesi per riportare tutto in ordine”.

L’azienda ora cresce del 100% anno su anno, con una flessione al 20% durante il periodo dei primi lockdown. Crescita che lo scorso marzo ha portato Contents a chiudere un round di investimento di Serie A da 5 milioni di euro guidato da Sinergia Venture, fondo di Synergo Capital e partecipato fra gli altri da Fabio Cannavale con B-Heroes, Alberto Chalon con Invictus Capital e Gellify.

Quella di Contents non è una soluzione originale, ma uno dei servizi più richiesti dagli uffici marketing e comunicazione: “Oggi non esiste un player in grado di coprire tutto il funnel, dall’analisi dei dati alla produzione dei testi alla traduzione. Il nostro asset principale sono i dataset: attraverso questi andiamo a capire che cosa le persone vogliano leggere e perché e dove l’azienda può generare una conversione”. Attraverso queste analisi viene poi sviluppato il brief per l’intelligenza artificiale: “Il prossimo passo sarà occuparci anche della diffusione”.

Quello dei contenuti digitali è un mercato che in Occidente vale 375 miliardi di dollari. Ci sono vari player attivi a tutte le latitudini, ma nessuno o quasi che lavori sull’intero funnel a livello globale, come Contents ha deciso di fare sin dalla nascita, nel 2018. Il leader di mercato negli Stati Uniti, Persado, fattura intorno ai 30 milioni di euro in questo campo, ci ha detto Squillace. I principali rivali, ma anche potenzialmente clienti o acquirenti, sono in questo momento le varie Accenture, che “coprono sì l’intero funnel, ma ricorrendo a più aziende e con un approccio consulenziale”.

