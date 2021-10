Esattamente 7 anni fa, l’Unione europea introduceva l’open banking, obbligando di fatto le banche a consentire a società terze l’utilizzo di interfacce di programmazione per interagire con i dati dei clienti, previo consenso.

Pochi mesi dopo, Francesco Simoneschi e Luca Martinetti decidevano di scommettere sulla nascita di un nuovo mercato e fondavano Truelayer, startup che consente di integrare dati finanziari e pagamenti all’interno di qualsiasi applicazione. Il mese scorso hanno chiuso un round di investimento di serie E da 130 milioni di dollari con Tiger Global e Stripe, per una valutazione superiore al miliardo di dollari. Questi anni non sono stati però una passeggiata, perché vendere un prodotto per un mercato che ancora non esiste non lo è mai.

“All’inizio l’industria non ha preso seriamente la normativa sull’open banking – è il ricordo di Simoneschi – C’era molta negatività sul fatto che le banche seguissero la legge, e molte in effetti sono state restie a farlo. Noi ci siamo detti che questa era la direzione tecnologica in cui stava andando tutto il mondo e che si sarebbe trattato quindi di un rischio calcolato”. Così i due hanno scelto come base Londra, cuore del fintech europeo, e sono partiti: “Negli Stati Uniti, dove vivevamo, l’open banking stava iniziando a funzionare su grande scala, ma in modo variegato. Il fatto che in Europa ci fosse stata l’iniziativa del regolatore dava un respiro più ampio a questo tipo di innovazione e la qualificava come un’opportunità europea, cosa rara. In questo contesto, l’Inghilterra è stato il Paese a muoversi per primo. E così abbiamo scelto Londra”. Oggi Truelayer ha circa 300 dipendenti, una cinquantina a Milano, dove ha sede l’hub tecnologico della scale-up: “In Italia pensiamo che ci siano notevoli talenti e capacità per fare parte di aziende come la nostra. Noi italiani non siamo secondi a nessuno da questo punto di vista, anche se ci manca un po’ di esperienza. Ci servono più persone che fatte queste esperienze poi rimangano, e questo sta iniziando a succedere anche grazie ad aziende come la nostra”.

Nel 2016 Simoneschi era impegnato in un piccolo fondo di venture capitalist, Mission and Market, fondato insieme a Stefano Bernardi e Simone Brunozzi dopo avere creato e venduto, insieme a Martinetti, due startup: DomainsBot in Italia e Staq negli Usa, con la quale erano stati incubati da Microsoft e Techstars. Simoneschi si occupava di investimenti nel fintech, e quando ha intravisto le opportunità aperte dall’open banking ha deciso di coglierle al volo. Questo però non ha reso l’inizio più semplice: ”Dovevamo raccontare quello che stava per succedere senza avere un’evidenza nell’immediato, poiché fino al 2018 di fatto l’open banking non è esistito. La nostra opera di convinzione si è concentrata su chi avrebbe usato l’interfaccia, così i primi clienti sono state altre fintech che cercavano sistemi alternativi per risolvere i problemi che incontravano. Plum è stata uno dei primi, poi è arrivata Revolut, e a seguire altre aziende che avevano voglia di prendersi rischi laddove vedevano la possibilità di sviluppare un’esperienza utente migliore”.

Ed è così che Simoneschi e Martinetti hanno imparato il vero significato della parola resilienza: “Gli errori veri non hanno un feedback loop e probabilmente scopriremo quelli che abbiamo compiuto fra qualche anno, ma la strada di tutte le startup è costellata da errori reversibili e di poca entità che non ha neppure senso chiamare errori. La cosa più importante che ho imparato nelle mie esperienze è che bisogna tenere la testa a posto anche durante le giornate no, che sono tante, mettendo le persone al primo posto perché sono quelle che porteranno il gruppo al successo”. E questo si traduce in un approccio sistematico alle richieste dei clienti: “Uno di solito cerca di risolvere il problema su cui sta sbattendo la testa, ma prioritizzare il talento è la cosa migliore. I clienti devono venire dopo, al primo posto è necessario mettere la cultura aziendale e il team”.

Nei prossimi 5 anni

Nel frattempo, lo status di unicorno è oramai acquisito. “Internamente, siamo già proiettati oltre. A un certo punto dovremo pensare alla quotazione o qualcosa di questo tipo, ma siamo ancora molto lontani. Vogliamo rimpiazzare le carte di credito e debito con l’home banking, e nei prossimi mesi vogliamo vedere sempre più consumatori in Europa adottare i pagamenti diretti. Siamo molto contenti di essere indipendenti e pensiamo di andare in questa direzione”.

La partita è importante, ma non semplice. La concorrenza non manca e i principali rivali oggi sono parte di gruppi molto più grossi:

Trustly , piattaforma per pagamenti digitali fondata in Svezia nel 2008, è passata sotto il controllo del gruppo di private equity Nordic Capital nel 2018 per 794 milioni di dollari;

Tink è stata acquisita a giugno da Visa per oltre 2 miliardi di dollari;

infine Sofort, acquisita dal gigante del buy-now-pay-later Klarna nel 2014 per 150 milioni di dollari.

Per fortuna di Truelayer, gli investitori non hanno fretta di rientrare, anzi sostengono i progetti di indipendenza che coltivano Simoneschi e Martinetti, già proiettati verso l’aggressione dei pagamenti in negozio. Di loro Pietro Bezza, co-fondatore e managing partner di Connect Ventures, uno dei primi investitori di Truelayer, ha scritto così: “Molti altri player hanno cercato ricavi facili in una miriade di segmenti e prodotti, mentre TrueLayer ha scelto intenzionalmente una strategia di prodotto diversa e non ovvia, cioè payment-first, user-centric e developer-friendly. Facile da dire, difficile da fare, perché richiede una gigante dose di coraggio, creatività e concentrazione”. La conferma di Simoneschi: “Abbiamo visto qualcosa che non esisteva e sapevamo sarebbe esistito, e abbiamo creduto che avrebbe cambiato le regole del gioco. Per questo abbiamo creduto in un nuovo tipo di mercato e non abbiamo provato a entrare su quello esistente con l’idea di migliorarlo. Abbiamo voluto scommettere su una tecnologia diversa e mai usata prima”.

