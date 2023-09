Il Foglio su Berlinguer: “Ha fatto perdere la pazienza a Berlusconi e svuotato le casse di Rete4”

Carmelo Caruso, in un lungo articolo pubblicato su Il Foglio, ha parlato di Bianca Berlinguer e del clima che ci sarebbe su Rete4 dopo il suo sbarco a Mediaset.

“Siamo a due puntate del nuovo È Sempre Cartabianca” – si legge su Il Foglio – “E ogni martedì, il giorno della messa in onda, c’è lo stesso clima che a Mosca denunciava lo scrittore Pasternak”.

Il tutto sarebbe nato da uno scambio di battute che Bianca Berlinguer avrebbe fatto con Concita De Gregorio. “Sono felice più di te di averti qua, in una situazione non proprio facilissima” – le parole della conduttrice alludendo al suo passaggio su Rai3 – “Bisogna anche ambientarsi in una azienda nuova e molto diversa rispetto a quella dove sono stata, per trentaquattro anni”.

“Cosa significa non proprio facilissima?” – incalza il giornalista de Il Foglio – “A Mediaset, le voci di dentro: “Le hanno fatto un contratto, si dice, da seicentomila euro, può invitare chi vuole e dice ‘non proprio facilissima’? Come si permette?”. Pier Silvio Berlusconi, diventato Berlingueroni, da quella sera non mangia più una carota. A Berlinguer ha consegnato le chiavi della sua schiscetta […] e lei, la diva, lo ringrazia così. Ingrata”.

Secondo l’editoriale de Il Foglio, Andrea Scanzi, ospite fisso di È Sempre Cartabianca, percepirebbe 1500 euro a puntata; De Gregorio 1600 euro a puntata, Lerner 1900 euro a puntata. Cifre troppo alte secondo Mediaset.

Carmelo Caruso ne è sicuro:

“La Rai la riprenderebbe domani, Mediaset la riporterebbe stasera. Non ce l’ha mai fatta nessuno, Bianca Berlinguer, sì. Ha svuotato le casse di Rete 4, fatto perdere la pazienza a Pier Silvio Berlusconi, sta per fare scoppiare lo sciopero generale dei giornalisti”.