Il flow non piace solo agli umani, anche i gatti ne vanno matti e diventano virali

Una rivelazione inaspettata, il film d’animazione “Flow” ha suscitato un grande interesse non solo tra gli esseri umani, ma anche tra gli animali domestici, in particolare i gatti. L’hashtag #AnimalsWatchFLOW è diventato virale, attirando milioni di visualizzazioni sui social media, grazie a video di gatti che seguono il film con intensa concentrazione. “Flow”, un cartone animato lettone candidato a due Oscar, ha colpito anche i felini, suscitando reazioni sorprendenti. Questo trend non si limita alla viralità dell’hashtag, ma si basa sull’evidente fascino del film per gli animali, che sembrano estasiati dalla sua narrazione visiva.

La particolare attrattiva di “Flow” per i gatti e altri animali domestici può essere attribuita a diversi fattori. I cartoni animati, in generale, esercitano un potere ipnotico non solo sugli esseri umani, ma anche su molte creature domestiche. Recenti studi sulla percezione visiva degli animali indicano che la loro risposta agli stimoli visivi differisce da quella umana. I gatti, in particolare, sono attenti a movimenti impercettibili, il che spiega perché siano così attratti da “Flow”, realizzato con animazioni fluide e ritmiche.

Inoltre, i colori utilizzati nel film sono facilmente percepibili dai gatti, il cui spettro visivo si concentra su tonalità di blu e giallo. Questo fenomeno social sembra dimostrare quanto le narrazioni visive possano attrarre non solo gli umani, ma anche altre specie, creando un legame unico tra il mondo dell’animazione e gli animali domestici.