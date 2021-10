Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato stamattina per metà a Giorgio Parisi, fisico italiano che ha studiato i sistemi complessi, e per l’altra metà allo scienziato americano di origini giapponesi Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann. Parisi, romano, 73 anni, è stato premiato per “la scoperta

dell’interazione tra il disordine e le fluttuazioni nei sistemi fisici dal livello atomico alla scala planetaria”.

L’anno scorso il riconoscimento era andato alle scoperte sui buchi neri dell’americano Andrea Ghez, del britannico Roger Penrose e del tedesco Reinhard Genzel. I vincitori ogni anno ricevono una medaglia d’oro e si dividono il premio di 986mila euro. Ieri il Nobel per la medicina era stato assegnato agli americani David Julius e Ardem Patapoutian per i loro studi sul senso del tatto. Domani verrà assegnato il riconoscimento per la chimica, poi toccherà a letteratura, pace e – lunedì 11 ottobre – economia. A causa del Covid, neanche quest’anno si svolgerà la sfarzosa cerimonia di consegna dei premi. I vincitori li riceveranno “a domicilio” per evitare viaggi e cerimonie al chiuso, visto che la cena e i festeggiamenti avvengono tradizionalmente a Stoccolma a dicembre.