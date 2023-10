Il fisico di Nicholas Borgogni criticato da Alessandra Celentano

Abbiamo conosciuto il ballerino Nicholas Borgogni in questo precedente articolo. Alto, moro, barba disegnata, fisico slanciato con tutti i muscoli al punto giusto. Eppure a livello “tecnico” sembrerebbe avere qualcosa che non va. Parola di Alessandra Celentano.

“Hai un bel fisico da non ballerino. La parte bassa del corpo ha molte problematiche. Sulle gambe sei totalmente en dedans e lì ci vogliono davvero tanti anni di studio. Calcola che l’en dehors non si usa solo nella danza classica […] non sei elastico e sei chiuso come una cozza. Ma come facciamo in pochi mesi a risolvere? E la lunghezza dei tendini, poi, dove la mettiamo? Piedi, questi sconosciuto.

Le linee sono importantissimi nell’armonia del movimento. […] Parte alta del corpo: la schiena è troppo rigida, anche qui c’è una predisposizione che poi migliora con lo studio. Tu non hai né l’una, né l’altra. […] Braccia: lunghe e belle ma non le sai usare. […] Trapezio: è davvero tanto evidente la diversità dello sviluppo muscolare di una parte rispetto all’altra”.