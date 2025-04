Il Fisco Riconosce le Escort e le Prostitute con un Codice di Attività

Dal primo aprile 2023, la prostituzione e i servizi forniti da escort e accompagnatori sono stati dotati di un codice Ateco, classificando formalmente queste attività economiche nell’ambito delle statistiche ufficiali. Il codice 96.99.92, introdotto con l’aggiornamento dei codici Ateco 2025, include “servizi di incontro e eventi simili”, compresi i servizi sessuali. Precedentemente, molte di queste attività venivano classificate in categorie diverse, come “Altri servizi alla persona (non classificati).” Questa nuova codifica ha importanti ripercussioni sul mercato della prostituzione, valutato 4,7 miliardi nel 2022, in aumento del 4% rispetto all’anno precedente.

L’Istat ha chiarito che l’implementazione del codice riguarderà solo gli operatori economici residenti che operano legalmente. Tuttavia, la creazione di questo codice potrebbe comportare la contestazione fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento delle tasse. Inoltre, la nuova classificazione solleva problematiche legali, poiché potrebbe apparire in contrasto con il reato di sfruttamento della prostituzione. L’avvocato Maddalena Claudia Del Re ha sottolineato che qualsiasi forma di sfruttamento è punita severamente dalla legge, che risale alla legge Merlin del 1958 e risulta attualmente obsoleta.

Le polemiche politiche non sono mancate: Alessandra Maiorino del M5S ha evidenziato un possibile conflitto tra la nuova classificazione e le leggi esistenti sullo sfruttamento. In risposta, il senatore Matteo Gelmetti di Fratelli d’Italia ha difeso le decisioni dell’Istat, affermando che la classificazione è stata adottata per garantire la comparabilità dei dati tra i Paesi dell’UE, escludendo coinvolgimenti governativi diretti.