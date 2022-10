il “first look” è memorabile -VIDEO

Il cane di nome Rigby è stato l’ospite d’onore indiscusso di un matrimonio: è il testimone della coppia che si prenderà cura di lui per sempre – VIDEO.

Il cane non è solo un animale da compagnia, è un vero e proprio membro della famiglia, e per questi neo sposi, il loro cagnolino è come fosse il loro figlio. Perciò per la coppia è stato impossibile non includere nella loro celebrazione anche il loro adorato beagle di nome Rigby. Durante il momento degli scatti, hanno chiesto alla loro fotografa di immortalare il “first look”, e quello che ne è uscito è memorabile.

Testimone al matrimonio dei suoi genitori: il “first look” del cane è leggendario – VIDEO

L’account Tik Tok @rigbythebeagle, è tutto dedicato a Rigby, il beagle della coppia neo sposata. Gli sposi per immortalare la cerimonia si sono affidati alla fotografa @sarahthorpephotography, così chiamata su Tik Tok, è gli scatti che ha fatto sono a dir poco spettacolari. La coppia inoltre, aveva una richiesta particolare, fare un “first look” con Rigby. Rigby quindi ha avuto il suo momento di gloria con la sposa e lo sposo, il quale per l’occasione si è anche vestito in modo elegante.

“Abbiamo chiesto alla nostra fotografa di matrimonio di fare un ‘first look’ con il nostro cane“, è scritto nella descrizione del video. La clip inizia con lo sposo che apre la porta di casa e vestito di tutto punto, si vede sbucare Rigby tutto felice e scodinzolante che corre verso la sposa. Il beagle è saltato tra le sue braccia e le ha dato qualche bacio. Nel frattempo, ad immortalare questi dolci momenti c’era proprio la fotografa. Infatti il tik tok continua con il risultato. @sarahthorpephotography ha immortalato ogni momento in splendide foto, comprese altre immagini di Rigby che indossa il suo smoking grigio e la sua cravatta rosa.

@rigbythebeagle If you haven’t hired @Sarah Thorpe Photography yet. Do it! #wedding #dogsoftiktok #beagle #bride #weddingdress #firstlook ♬ A Thousand Years – Christina Perri

Gli utenti non hanno potuto fare altro che innamorarsi della dolcezza di Rigby e del suo vestitino. Le visualizzazioni sono state milioni e i commenti dolci non sono mancati: “Se il tuo cane non fa parte del giorno del tuo matrimonio, che senso ha spendere tutti quei soldi?“, ha scritto un utente; “Lo smoking doveva essere accompagnato da un’avvertenza per l’assoluta adorabilità“, ha commentato un altro.