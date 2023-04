Il finale di Mare Fuori e il futuro di Carolina Crescentini: parla il regista

Il finale della terza stagione di Mare Fuori ha lasciato molti fan con il fiato sospeso. L’ultima scena – girata nella splendida Piscina Mirabilis – vede l’incontro fra Carmine Di Salvo e Rosa Ricci colti di sorpresa dal padre di lei, Salvatore Ricci.

Come abbiamo già potuto vedere in prima serata su Rai2 e pure su RaiPlay (quindi non lamentati dello spoiler!), nel finale della terza stagione Rosa Ricci minaccia con una pistola suo padre Salvatore e quando quest’ultimo le si avventa contro lei sposta il braccio, l’inquadratura si alza e sentiamo un colpo.

Rosa Ricci ha sparato a se stessa? Al padre? O a Carmine? Ma soprattutto, siamo sicuri che abbia colpito qualcuno o che il colpo sia stato fatto partire proprio da lei? Il regista – rispondendo alle domande dei fan su Instagram – ha fatto intendere che la pallottola ha colpito qualcuno. “Certo se quel colpo andasse a vuoto sarebbe il più moscio dei cliffhanger [finale che si interrompe con un colpo di scena, ndr] della storia della serialità“.

Finale Mare Fuori, tornerà Carolina Crescentini?

Il regista è stato preso d’assalto anche dai fan di Carolina Crescentini che gli hanno chiesto se tornerà oppure no. Anche questa domanda è stata accolta positivamente da lui: “Carolina è impeccabile, un’attrice capace di farsi a pezzi per una scena, riderci sopra allo stop e rifarsi a pezzi subito dopo. Se la rivedremo? Be’, non è morta“.

Perché c’è un solo minorenne nel cast di Mare Fuori?

Una domanda curiosa a cui il regista ha risposto riguarda il cast degli attori. Come sappiamo molti protagonisti interpretano carcerati minorenni, ma nella realtà non lo sono. Tranne Giuseppe Pirozzi – classe 2008 – che interpreta Micciarella.

“Avere minorenni sul set è molto complicato (lo sa bene la madre di Giuseppe Pirozzi), quindi si cerca di ridurli al minimo. Non è stato difficile, è solo complicato coi minorenni perché non possono stare soli senza un genitore o un tutore”.