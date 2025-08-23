Il Filo Nero: la verità sul true crime in Italia

Dal 20 al 24 agosto 2025, il Museo Faggiano di Lecce ospiterà ‘Il Filo Nero (True Crime Is Not a Game)’, un’esperienza immersiva che analizza l’ossessione contemporanea per il true crime e i traumi irrisolti in Italia. Questa installazione, frutto della collaborazione con esperti del settore, intende restituire dignità alle vittime e stimolare riflessioni profonde sulle nostre ossessioni culturali.

‘Il Filo Nero’ presenta fotografie inedite e installazioni provocatorie, fondendo la psiche umana con il crimine e la memoria. Non si tratta solamente di una mostra, ma di un invito a riflettere sul fascino inquietante della cronaca nera. Si suggerisce di visitare l’evento nel fine settimana, poiché i primi giorni saranno riservati a incontri esclusivi tra i membri del team di Criminal Meet.

Per ulteriori informazioni e il programma completo, è possibile visitare il sito di Criminal Meet.