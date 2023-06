Il film sulla vita di Madonna non si farà più, parla una sua collega

Le riprese del film sulla vita di Madonna sarebbero dovute iniziare a cavallo fra il 2022 e il 2023, ma alla fine il progetto è stato sospeso. Questo perché – secondo Variety – la cantante attualmente sarebbe impegnata con la preparazione del suo tour mondiale e non avrebbe tempo di seguire le riprese del film.

Al momento però né lei, né l’attrice che avrebbe dovuto interpretarla (ovvero Julia Garner, ndr), né la casa di produzione (la Universal Pictures) hanno rilasciato commenti ufficiali a riguardo. Variety ha parlato però di sospensione e non di cancellazione: le riprese (sempre con Julia Garner, da molti vista anche nel ruolo di Anna Delvey nella serie di Netflix, Inventing Anna) potrebbero iniziare non appena il tour mondiale della cantante finirà.

Questa notizia è stata in parte smentita dalla cantante Zara Larsson che a PopCrave ha parlato di progetto annullato. Come fa a saperlo? Semplice: ha sostenuto il provino per il ruolo di Madonna.

Zara Larsson reveals that she auditioned for the now-scrapped Madonna biopic. Check out our full interview with her: https://t.co/VCYVVZfDAl pic.twitter.com/Hf5G9Iicdo — Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2023

Film di Madonna, Zara Larsson sgancia la bomba: “Non lo faranno più”

“Volevo recitare da molto tempo, ma non ho mai preso in mano la questione” – ha dichiarato Zara Larsson a PopCrave – “Ho però fatto il provino per il film su Madonna. L’ho fatto davvero! Ma sì sa, non fanno più quel film, quindi qualunque cosa sia ormai è andata. Quello era l’unico ruolo che avrei interpretato. In tutti gli altri provini mi chiedevano di interpretare “una popstar” ma voglio starne alla larga. Madonna, invece, l’interpreterei tutti i giorni della settimana”.

Madonna ha messo la musica davanti al cinema e al momento è giusto così. C’è tempo per un film sulla sua vita.