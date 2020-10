Sfera Ebbasta, Famoso: la data di uscita del film sul king della trap italiana, in arrivo su Amazon Prime Video.

Non solo un album, ma anche un film. È in arrivo Famoso di Sfera Ebbasta, con quasi un mese di anticipo rispetto al disco. Il re della trap sarà infatti raccontato, con tutta la sua storia straordinaria, in uno speciale cinematografico intitolato proprio Famoso e girato da Pepsy Romanoff, il regista di fiducia di Vasco Rossi. Ecco dove e quando potremo vederlo.

Sfera Ebbasta, Famoso: dove vedere il film

Il film sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 27 ottobre, tradotto in 5 lingue e disponibile in tutto il mondo. La pellicola racconterà, come mai fatto prima, la storia di Sfera Ebbasta, il trapper che ha scalato le classifiche di tutto il mondo: dalla periferia di Milano al star system ai massimi livelli. Un racconto che ci svelerà il motivo per cui non possiamo dimenticarci di Sfera.

Sfera Ebbasta

Grazie alle immagini del film entreremo con Sfera nelle sale di registrazione, scoprendo alcuni segreti anche dei suoi rapporti con le persone più importanti della sua vita: dalla mamma a Charlie Charles, Shablo e altri importanti produttori. Ma non mancherà anche Marracash, uno dei big della musica rap che per primo hanno scommesso su di lui.

Famoso: la storia di Sfera Ebbasta

Sarà la prima occasione per i fan di conoscere più in profondità Gionata come persona, ancora prima che come artista, entrando nei dettagli di una vita che non è stata semplice, ma che descrive una parabola esemplare per molti: anche chi nasce nelle difficoltà può ambire a raggiungere i propri sogni. Parte del documentario è stato tra l’altro girato negli Stati Uniti, dove Sfera ha passato non poco tempo ultimamente, essendo diventato uno degli artisti europei più apprezzati anche Oltreoceano, come dimostrato anche dalle tante collaborazioni presenti nel suo nuovo album Famoso. Ecco il trailer del film: