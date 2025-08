Il film nascosto di RaiPlay che merita attenzione assoluta

Nel panorama cinematografico italiano, ci sono opere che, pur essendo di grande valore, tendono a rimanere nell’ombra, in attesa di essere scoperte. Uno di questi titoli è Per niente al mondo, un film del 2022 diretto da Ciro D’Emilio, noto per il suo precedente successo, Un giorno all’improvviso. La pellicola è ora disponibile su RaiPlay, ma non figura tra le prime proposte del catalogo.

Il film, prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Cinema, non si limita a raccontare una storia, ma offre uno spunto di riflessione profonda. Al centro della narrazione troviamo Bernardo Bordin, interpretato da Guido Caprino, un affermato chef a cui manca poco per ricevere una stella Michelin. Tuttavia, la sua vita viene stravolta all’improvviso quando viene arrestato, e la sua rispettabilità crolla in un attimo.

D’Emilio utilizza questa trama per esaminare la fragilità dei rapporti umani e l’effimera lealtà di coloro che lo circondano. La pellicola affronta temi complessi legati all’apparenza e ai giudizi affrettati, mostrando come un’accusa possa ridurre in miseria un uomo un tempo ammirato. La narrazione si sviluppa attraverso un mosaico temporale che unisce passato, presente e futuro, mantenendo alta l’attenzione dello spettatore.

Il cast, composto da attori di talento come Irene Casagrande e Boris Isakovic, arricchisce ulteriormente la storia con performance convincenti. La regia di D’Emilio si distingue per un realismo crudo, evitando la spettacolarizzazione del dramma per guidarci in un viaggio emotivo che cattura l’angoscia dell’abbandono e della perdita di reputazione. Le recensioni elogiano l’opera come potente e autentica, evidenziando la sua capacità di rimanere impressa nel cuore di chi la vede.