Il film ‘Lei’ ormai è realtà con la modalità vocale ChatGPT

OpenAI ha annunciato il via alla distribuzione, al momento per un ristretto gruppo di utenti che sono iscritte a ChatGPT Plus, della nuova modalità vocale avanzata del chatbot più popolare del mercato.

La società di Sam Altman aveva mostrato questa nuova modalità lo scorso maggio, in occasione dell’evento di presentazione di GPT-4o, scatenando anche le polemiche da parte di Scarlett Johansson in quanto la voce era stata ritenuta troppo simile a quella della popolare attrice.

Inizialmente prevista in fase alpha ad inizio giugno, OpenAI ha deciso di rinviarne il lancio per “migliorare la capacità del modello di rilevare e rifiutare determinati contenuti”. Successivamente, la società ha anche specificato di aver “aggiunto nuovi filtri che riconosceranno e bloccheranno determinate richieste di generare musica o altri audio protetti da copyright”, a seguito di una fase di test che ha coinvolto oltre 100 membri esterni.

La nuova modalità sarà comunque disponibile per tutti gli utenti che sono iscritti ed abbonati a ChatGPT Plus nel corso del prossimo autunno, mentre non è chiaro se e quando debutterà anche per gli utenti free.