Il film Familiar Touch conquista Venezia e arriva in Italia

“Familiar Touch” ha trionfato all’81esima Mostra di Venezia, aggiudicandosi il Leone d’Oro del Futuro per la migliore opera prima, il Premio Orizzonti per la migliore regia, con Sarah Friedland, e il premio per la migliore attrice, Kathleen Chalfant. Il film arriverà nei cinema italiani il 22 settembre, subito dopo la Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

La trama segue una donna affetta da demenza senile che viene portata in una casa di cura senza esserne consapevole. Qui inizia a osservare ciò che la circonda e a studiare le persone, dai pazienti agli operatori, con l’intento di mantenere viva la propria identità e le passioni.

La regista ha sottolineato come nella società attuale ci sia una discriminazione verso gli anziani, spesso considerati inutili se non più produttivi. Ha rimarcato che gli anziani hanno ancora molte cose da offrire e desideri da soddisfare, e che è importante vederli come individui con capacità e non come un unico corpo fragile.

Kathleen Chalfant, famosa attrice di teatro, ha affermato che i film sugli anziani spesso mostrano solo il punto di vista di chi li osserva. Ha condiviso la sua esperienza con una migliore amica malata di Alzheimer, sottolineando come, in assenza di regole sociali da seguire, la sua amica sia diventata più autentica.

Entrambe, regista e attrice, hanno espresso il desiderio che il pubblico comprenda anche l’importanza di chi si prende cura degli anziani. Hanno messo in evidenza il lavoro prezioso delle badanti, spesso donne, e hanno ribadito che è fondamentale apprezzare il loro contributo e compensarle adeguatamente.