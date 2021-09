Justin Bieber Our World: il nuovo documentario sulla popstar canadese è in arrivo su Prime Video.

Tutta la vita e i segreti di Justin Bieber saranno svelati in un nuovo attesissimo documentario. Justin Bieber: Our World è in arrivo a livello globale su Amazon Prime Video. Si tratta del nuovo docu-film, coinvolgente per i fan della popstar canadese, firmato da Michael D. Ratner, registra pluripremiato. La data di arrivo sulla piattaforma è l’8 ottobre 2021. Una data che milioni di fan hanno già segnato nelle proprie agende. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova pellicola.

Justin Bieber

Justin Bieber Our World: di cosa parla il documentario

Tutti i segreti di Justin Bieber raccontati in un unico emozionanto documentario. Our World porta gli spettatori nel backstage, sul palco e in ogni aspetto della vita privata della super popstar canadese, in attesa del suo ritorno sul palco dal vivo per il concerto T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin BIeber.

Nel film si potranno vedere tutti i preparativi di Justin e del suo team in vista di questo grandissimo evento, tra prove, studio del palcoscenico e attenzione alla sicurezza e ai protocolli anti-Covid. Ma non mancheranno anche momenti personali di grande dolcezza tra Justin e l’amatissima moglie Hailey. Racconta il regista: “Non potrei essere più orgoglioso della lunga partnership con Justin, con la squadra di Scooter Braun Films e dello sforzo collaborativo di tutti per rendere possibile il progetto. Amazon Studios è il partner ideale per condividere su scala globale questo film che emoziona e fa star bene“.

Le parole di Justin Bieber sul nuovo documentario

Elettrizzato per il ritorno dal vivo, avendo sentito moltissimo la mancanza dei fan, Justin si è detto molto soddisfatto anche del risultato ottenuto con questo nuovo film documentario: “Questa pellicola documenta un momento intenso ed emozionante, in preparazione a un ritorno sulle scene in un momento di grande incertezza. È tutto qui: ritrovarmi nuovamente con il mio team, superare gli ostacoli e mettere in piedi uno show speciale, circondato da amici e familiari“.

Il nuovo documentario su Bieber, reduce dal successo con Kid Laroi, segue Demi Lovato: Dancing with the Devil, l’ultimo film documentario girato e prodotto dallo stesso Michael Ratner e acclamato dalla critica. La produzione del nuovo film è stata affidata alla OBB Pictures e alla Scooter Braun Films, con Justin Bieber nel ruolo di Executive Producer. Di seguito l’annuncio ufficiale del film: