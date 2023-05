Il film di Super Mario supera il miliardo di dollari in incassi

Super Mario Bros. Il Film di Illumination e Nintendo ha superato nel weekend il miliardo di dollari in incassi nel mondo, diventando il 52esimo film nella storia a riuscirci e il quarto dall’inizio della pandemia. Con 40,8 milioni di incassi solo nell’ultimo fine settimana, si tratta del sesto miglior quarto weekend per un film, battuto solo dai due Avatar, da Top Gun Maverick, Il Risveglio della Forza e Black Panther. Tra i film animati, meglio di Super Mario finora ha fatto solo Gli Incredibili 2, nello stesso lasso di tempo. In 26 giorni, il film di Super Mario è riuscito a incassare 600 milioni solamente negli Stati Uniti. Sarà difficile battere i record macinati dal debutto cinematografico (almeno per quanto riguarda l’animazione) della mascotte Nintendo, che a giugno arriverà con la versione home video. Nel weekend del primo maggio il film è stato il più visto anche in Italia, con 661 mila euro di incasso, il doppio rispetto al film di Nanni Moretti Il Sol dell’avvenire.