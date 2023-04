Il film di Minecraft con Jason Momoa esce nel 2025

Warner Bros ha finalmente rivelato qualche dettaglio in più sul film cinematografico di Minecraft, il popolare videogioco di Mojang. Il lungometraggio arriverà nelle sale il 4 aprile 2025, tra due anni, e sarà realizzato in collaborazione con Leggendary Pictures. Jared Hess, famoso per Napoleon Dinamyte, sarà il regista, mentre il protagonista indiscusso sarà Jason Momoa, noto ai più per il suo ruolo in Aquaman della DC. E proprio di Aquaman si è parlato anche nell’occasione di questo annuncio, visto che Aquaman and the Lost Kingdom, sequel delle avventure cinematografiche dell’uomo pesce dei comics, arriverà nelle sale il 20 dicembre del 2023. Tra gli altri titoli di spicco di Warner che arriveranno nei prossimi mesi e anni ci sono Toto, lungometraggio animato dedicato al cagnolino di Dorothy ne Il Mago di Oz (2 febbraio 2024), e il remake de Il colore viola, prodotto da Oprah Winfrey e Steven Spielberg, che arriverà nel 2024.