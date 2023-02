il film arriva al cinema

Ligabue protagonista al cinema con 30 anni in un giorno: le date e le informazioni sul film-concerto del cantante.

La grande festa di Luciano Ligabue per i suoi 30 anni di carriera non finisce qui. Dopo il grandissimo evento dello scorso giugno a Campovolo, un mega concerto slittato di un paio d’anni a causa della pandemia da Covid, l’artista è pronto a riprendersi il proprio posto anche al cinema. Sta per tornare infatti sul grande schermo proprio con il film di quell’evento indimenticabile, andato in scena il 4 giugno scorso davanti a oltre 100mila fan. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla proiezione in esclusiva delle prossime settimane.

30 anni in un giorno: il ritorno di Ligabue

Parlare di film del concerto è forse poco. Con questa nuova pellicola, infatti, non arriveranno sul grande schermo solo le immagini di quello straordinario concerto, una festa indimenticabile per Liga e i suoi fan. Sarà invece un vero e proprio racconto della festa, il racconto visivo di ciò che è accaduto in quella che è stata, tra l’altro, anche la serata inaugurale della RCF Arena di Reggio Emilia.

Luciano Ligabue

All’interno del film del cantautore emiliano ci sarà di tutto: ovviamente ampio spazio al live, ma anche alla sua preparazione, ai retroscena di una giornata incredibile. E poi le parole del rocker di Correggio, che ha ripercorso i trent’anni di una vita professionale in cui non sono mancate soddisfazioni. Non mancano anche alcuni degli amici del mondo della musica che maggiormente gli sono stati accanto in questo percorso, da Elisa a Mauro Pagani, da Francesco De Gregori a Gazzelle, passando per Eugenio Finardi e Loredana Bertè.

Le date del film al cinema

Prodotto da Marco Belardi per Bambooo Production, il nuovo film dedicato alla carriera incredibile del Liga è diretto da Marco Salom e sarà proiettato al cinema per tre giorni consecutivi in esclusiva, distribuito da Vision Distribution. L’appuntamento è per il 20, il 21 e il 22 marzo 2023.