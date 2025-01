Il Figlio Inaspettato: Riflessioni di una Mente Fragile

“Non abbiamo figli, ma non siamo così disperati”, ha dichiarato Acqua Moses in un’intervista dopo l’arresto della moglie, Rosa Vespa, accusata di rapire la piccola Sofia a Cosenza. Moses, visibilmente scioccato, non riesce a comprendere il motivo dietro l’azione della moglie, sostenendo che “lei non sta bene con la testa”. La sua intervista rivela che non si era accorto dell’inganno della donna per nove mesi, fino a quando non ha prelevato la bambina dalla clinica Sacro Cuore.

Moses si riferisce a Rosa come “più educata” di lui, suggerendo che consideri la moglie più intelligente, il che lo ha portato a credere nella sua gravidanza simulata. Nonostante desideri avere un figlio, Moses afferma di non essere disperato al punto da commettere un reato. Egli riflette continuamente su cosa possa aver spinto Rosa a compiere tale gesto e confessa il suo tradimento e il dolore causato da questa situazione.

Alla domanda se tema di tornare in carcere, Moses ribadisce di non aver avuto un ruolo nel rapimento e sostiene di avere la coscienza pulita. Tuttavia, desidererebbe chiedere a Rosa il perché delle sue azioni.

Nel frattempo, le indagini continuano per identificare eventuali complici nel piano di Rosa Vespa. Gli inquirenti stanno sequestrando cellulari e cercando di scoprire se qualcuno le abbia fornito documentazione falsa relativa alla sua presunta gravidanza.