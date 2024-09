Il figlio di ‘Zizou’ si ritira prima dei 30 anni

Enzo Zidane, il primogenito di Zinedine Zidane, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico a soli 29 anni. Nato nel 1995, il suo nome è un tributo a Enzo Francescoli, l’idolo d’infanzia di suo padre. La carriera calcistica di Enzo è iniziata il 30 novembre 2016, quando debuttò con il Real Madrid, grazie all’inserimento del padre nell’incontro di Coppa del Re contro il Cultural Leonesa, dove il Real si impose per 6-1 e lui segnò anche un gol.

Dopo il debutto al Bernabéu, Enzo ha trascorso un periodo in prestito all’Alavés nell’estate del 2017, ma ha avuto poche opportunità, con sole quattro presenze. In seguito, ha giocato per diverse squadre, tra cui Losanna, Rayo Majadahonda, Aves, Almería, Rodez e Fuenlabrada, club dal quale si è svincolato circa un anno fa.

Ora, prima di compiere 30 anni, Enzo ha scelto di lasciare il calcio giocato definitivamente. Il suo ritiro arriva in un momento in cui decide di seguire il mondo del calcio attraverso suo padre Zinedine, che ha intrapreso una carriera da allenatore, e i suoi fratelli Luca, Theo ed Elyaz, anch’essi calciatori. Questa decisione di ritirarsi gli permetterà di dedicarsi maggiormente alla sua famiglia e ai suoi investimenti personali.

Enzo è sposato dal 2022 con Karen Gonçalves e insieme hanno tre figlie. La sua scelta riflette un desiderio di stabilità e di crescita personale, allontanandosi dalla pressione e dalle sfide del calcio professionistico.

In sintesi, Enzo Zidane lascia il calcio a una giovane età, dopo un percorso che, purtroppo, non ha raggiunto le aspettative iniziali, ma ora guarda al futuro con nuove ambizioni e un focus maggiore sulla famiglia e sugli investimenti. La sua carriera, sebbene breve, rimarrà sempre legata al nome e all’eredità del padre, Zinedine Zidane, una leggenda del calcio mondiale.