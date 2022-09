Il figlio di Marco Bellavia contro i gieffini che discriminano il papà

Negli ultimi tre giorni Marco Bellavia ha avuto un crollo psicologico ed ha anche chiesto supporto agli altri gieffini, che però l’hanno isolato e deriso (a parte poche eccezioni come Luca, Alberto e Antonella). Fuori dalla casa di Cinecittà Cristina d’Avena ha mandato un bel messaggio all’amico e lo stesso ha fatto il figlio di Marco Bellavia.

Filippo Bellavia ha pubblicato una storia dedicata al suo papà. Il 15enne ha fatto i complimenti al padre ed ha criticato i vipponi che lo farebbero passare per quello che non è.

Il messaggio del figlio di Marco Bellavia.

“Papà vola come una farfalla e pungi come un’ape. In questi anni mi hai insegnato ad essere un combattente, un guerriero, e io adesso voglio essere come te, non mollare. Ti vogliono far passare per quello che non sei. – ha concluso Filippo, il figlio di Marco Bellavia – Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente, tuo Filippo”.

ma il figlio di marco è così carino chissà quanto starà soffrendo a vedere il padre trattato in questo modo indegno davanti a tutta italia 😭😭 #gfvip — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_targaryen) September 30, 2022

Le offese rivolte a Marco Bellavia.

Filippo è stato fin troppo gentile, perché più che ‘farlo passare per quello che non è’, i gieffini hanno proprio offeso Marco. C’è chi gli ha dato del pazzo, matto e malato, chi dello str**zo e dell’esaurito, chi ha detto che dovrebbe andare in manicomio e chi come Pamela ha detto che Bellavia fa paura. Insomma i gieffini non si sono fatti mancare nulla e a quanto pare non hanno recepito gli appelli di Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli.

Eppure Marco ha chiesto solo un po’ di aiuto e comprensione: “Io fuori ho mio figlio che è il mio pilastro e punto di riferimento. Qui non ce l’ho fisicamente, ma non significa che non voglio restare. Mi piacerebbe continuare, magari con il vostro sostegno. Da solo potrei non farcela, ma se 22 persone mi stanno vicino sarà più semplice“.