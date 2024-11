Il figlio della cantautrice rivela qualcosa

Mina presenta il suo nuovo album “Gassa D’Amante”, in uscita il 22 novembre, una raccolta di dieci brani inediti che celebra l’amore con sonorità eclettiche, mantenendo la sua autenticità senza tempo. Nonostante la sua assenza dalle scene dal 1974 e dai concerti dal 1978, la figura di Mina continua a incantare, grazie a una voce potente e attuale che supera le barriere temporali e di moda.

Il titolo “Gassa D’Amante” ha un richiamo marinaro, come spiegato dal figlio Massimiliano Pani, e rappresenta un abbraccio tra amanti. La copertina dell’album, creata dall’artista Mauro Balletti, la ritrae come una polena, simbolo di grazia e forza. Questo ritorno discografico rappresenta un’importante tappa per la “Tigre di Cremona”, che continua a innovare nonostante la sua lunga carriera.

Nel contesto musicale contemporaneo, Mina è rimasta una delle tre artiste più ascoltate su Spotify nel 2023, insieme a Annalisa ed Elodie. La sua rilevanza è dimostrata dalla continua richiesta di collaborazioni e duetti, nonostante la sua scelta di allontanarsi dalla televisione non abbia intaccato la sua popolarità. Anzi, ha alimentato il mistero e l’ammirazione verso la sua figura. Mina si è sempre mostrata fedele a se stessa, evitando di piegarsi alle mode passeggere.

Il disco include brani come una cover di “Non smetto di aspettarti” di Fabio Concato e “Buttalo via” di Francesco Gabbani, oltre a una canzone firmata da Elisa. È confermata anche la presenza del regista Ferzan Ozpetek, che potrebbe arricchire ulteriormente l’opera con il suo contributo creativo.

In sintesi, “Gassa D’Amante” non è solo un nuovo album, ma una celebrazione dell’arte di Mina e della sua capacità di rimanere rilevante nel panorama musicale italiano. Con questa uscita, Mina dimostra ancora una volta la sua capacità di emozionare e di intrattenere, confermando il suo status di icona della musica italiana.