Il figlio del tycoon sotto accusa: caccia alle anatre a Venezia e specie protette in pericolo

Polemiche hanno circondato Donald Trump Jr., il figlio del presidente americano, dopo che è emerso un video che lo ritrae mentre caccia anatre in un’area protetta a Venezia. La questione ha raggiunto il Consiglio regionale del Veneto con un’interrogazione di Europa Verde, e in Parlamento è stata richiesta l’attenzione del ministro Pichetto Fratin. Il consigliere Andrea Zanoni ha denunciato l’accaduto, suggerendo che il governo Meloni sia influenzato dal nuovo corso politico degli Stati Uniti. Zanoni ha evidenziato che il Veneto e l’Italia non devono essere considerati proprietà americana.

Il video, diffuso dal portale The Global Hunt for Adventure, mostra Trump Jr. mentre caccia in Valle Pierimpiè, zona sottoposta a severe normative ambientali dell’Unione Europea e parte della Rete Natura 2000. Zanoni ha anche affermato che, nel video, Trump Jr. descrive le anatre abbattute, incluso un esemplare di Casarca, considerata rara in Europa. La denuncia ha suscitato anche la reazione del Partito Democratico, con la consigliera Monica Sambo che ha definito l’episodio “grave e inaccettabile”, insistendo sul fatto che Trump Jr. non dovrebbe ricevere alcun trattamento privilegiato e dovrebbe essere perseguito come un normale cittadino.

Donald Trump Jr. è il figlio maggiore dell’ex presidente, ha 46 anni e, pur essendo spesso al fianco del padre, la sua influenza è limitata. Durante il primo mandato di Trump, fu il fratello Eric a gestire l’azienda di famiglia. Nel corso della sua vita, ha affrontato varie controversie, inclusi problemi legali e una passione controversa per la caccia, oltre a un divorzio dalla moglie e una relazione attuale con Kimberly Guilfoyle.