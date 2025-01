Il Figlio del Secolo: La Provocazione Televisiva con Mussolini

“M – Il Figlio del Secolo” è una delle serie tv più attese del 2025, tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, che narra l’ascesa di Benito Mussolini. La serie è stata presentata con un evento pubblicitario senza precedenti, uno spot andato in onda a reti unificate il 9 gennaio, un’operazione che ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico. Lo spot è stato trasmesso da diverse reti tra cui Rai, Mediaset, La7 e Sky, invitando gli spettatori a seguire la storia della nascita del fascismo in Italia.

Nel promo, l’attore Luca Marinelli, che interpreta Mussolini, pronuncia un discorso in bianco e nero, rivolgendosi direttamente al pubblico e profetizzando la trasformazione degli italiani in fascisti. Le parole di Mussolini, messe in bocca a Marinelli, evocano un senso di grandezza e cambiamento, promettendo un futuro luminoso per il movimento fascista.

La serie, una produzione Sky Original, debutterà il 10 gennaio su Sky e in streaming su NOW, composta da otto episodi che non si limiteranno a raccontare gli eventi storici, ma esploreranno anche la vita privata del dittatore, inclusi i suoi rapporti personali. Il progetto è stato co-scritto da Scurati, che è anche co-autore della serie, e diretto da Joe Wright, vincitore di due BAFTA. La prima mondiale della serie si è tenuta all’81esima edizione del Festival di Venezia, ottenendo il favore della critica.

Il romanzo da cui è tratta la serie ha vinto il Premio Strega nel 2019 e ha ottenuto un notevole successo internazionale, e anche la serie promette di suscitare un ampio dibattito pubblico. La premier Giorgia Meloni ha già dichiarato che non intende seguire la serie, sottolineando di avere priorità diverse rispetto alla visione televisiva.

“M – Il Figlio del Secolo” non si limiterà quindi a una semplice narrazione storica, ma si prefigura come un’opera provocatoria, capace di stimolare discussioni non solo tra gli appassionati di televisioni, ma anche tra gli osservatori della politica contemporanea. Con un’attenzione particolare alla figura di Mussolini e al contesto in cui è emerso, la serie intende attrarre e, allo stesso tempo, provocare la società italiana.