Il figlio del famosissimo calciatore salvo per miracolo, il gesto tempestivo della mamma gli salva la vita

Sono stati davvero attimi di vero terrore per Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez. Sul suo profilo Instagram, la donna ha condiviso un breve video ripreso dalle telecamere di sicurezza della loro casa. Le immagini riprese dalle camere hanno immortalato una scena davvero spaventosa e un rischio enorme per il bambino, figlio della coppia.

Il video, infatti, mostra chiaramente come sia risultato decisivo l’intervento tempestivo della donna, che è riuscita a evitare che il piccolo, nato appena lo scorso agosto, venisse schiacciato da uno specchio. Come sarebbe potuto succedere? Il bambino stava giocando proprio con questa struttura in una camera della casa. Un oggetto, apparentemente semplice e innocuo, che per un bambino così piccolo può diventare assolutamente letale.

Nel filmato, si vede il bambino, Theo, avvicinarsi curioso alla cabina armadio e poi allo specchio che sta appoggiato alla parete. Dopo essersi specchiato, il bambino comincia a tirare lo specchio verso di sé, mettendosi in pericolo. Un gesto normalissimo, comune se vogliamo, di un piccolo che sta curiosando tra le cose intorno a sé.

Agustina, con un riflesso fulmineo, quasi un miracolo, corre verso di lui e lo allontana, evitando così un possibile dramma domestico. Per fortuna, nonostante il grande spavento, il piccolo Theo non ha riportato alcuna conseguenza.

La madre, ancora scossa per quanto accaduto al bambino, ha accompagnato il video su Instagram con la didascalia: “Theo mi fa venire un infarto”. Il post ha raccolto centinaia di commenti, con molti che si sono complimentati con Agustina per la prontezza dimostrata in una situazione così critica.

Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez, sposati dal 2023, sono genitori di due bambini. La coppia si è unita in matrimonio a Milano il 12 maggio, quasi un anno dopo la nascita del loro secondogenito, Theo, protagonista di questo ultimo video condiviso sui social. La loro primogenita è la piccola Nina.