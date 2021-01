Fra 46 giorni la nuova edizione de L’Isola dei Famosi (la sesta da quando è sbarcata su Canale 5) prenderà il largo al timone di Ilary Blasi.

Da una parte ci saranno gli opinionisti che sono ancora da definire (i nomi finali sarebbero due fra i citati, ovvero Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Alessandra Mussolini e Francesca Barra), mentre il ruolo dell’inviato sembrerebbero contenderselo Alvin ed Aurora Ramazzotti.

Anche il cast dei naufraghi è tutto un work in progress e fra conferme e smentite quelli più accreditati sarebbero Eleonora Giorgi, Brando Giorgi, Vera Gemma, Jill Cooper e Patrizia Rossetti. A loro potrebbe aggiungersi un’altra celebrità nota soprattutto nei salotti di Barbara d’Urso, ovvero Andrea Ripa Di Meana, figlio adottivo della compianta Marina.

Andrea Ripa Di Meana a L’Isola dei Famosi?

L’uomo, che nel corso degli ultimi mesi ha fatto confessioni choc sulla Contessa Patrizia De Blanck, è un acerrimo nemico della Marchesa d’Aragona che (a suo dire) si spaccerebbe per grande amica di sua madre Marina Ripa Di Meana quando, sempre a suo dire, sarebbe stata solo e soltanto la sua massaggiatrice.

Dibattito che a Live Non è la d’Urso ha tenuto banco per settimane e che ora potrebbe spostarsi in Honduras, dato che Andrea Ripa Di Meana – come parzialmente svelato su Instagram – sarebbe stato contattato dalla produzione.

A sto punto dato che a L’Isola dei Famosi dovrebbe sbarcare anche Eleonora Giorgi, che chiamassero pure la Marchesa d’Aragona, che voglio il bis su Zucchero.

Isola dei Famosi 2021, il possibile cast.

Rumor, smentite e conferme, questi per adesso sono i nomi dei personaggi che sarebbero stati contatati per partecipare al programma: Vera Gemma, Jill Cooper, Ascanio Pacelli, Luca Dorigo, Nicola Vivarelli, Sossio Aruta, Brando Giorgi, Eleonora Giorgi, Patrizia Rossetti, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Marco Baldini, Giorgio Manetti, Nicole Rossi, Angela Nasti, Luigi Oliva, Andrea Ripa Di Meana e Alessandra Canale.