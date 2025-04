Il fidanzato di Sara Campanella: le sue parole sul killer Stefano Argentino e la verità sui messaggi

Antonino Fricano sta vivendo un profondo dolore dopo l’omicidio della fidanzata Sara Campanella, uccisa a Messina da Stefano Argentino. La relazione tra Antonino e Sara era iniziata solo pochi mesi prima e lui si sente devastato per non aver colto segnali di pericolo. Sara, 22 anni, è stata brutalmente aggredita da Argentino, suo compagno di università, che le ha tagliato la gola.

Fricano sapeva dell’esistenza di Argentino e che invitava messaggi a Sara, ma non ha mai percepito il pericolo, poiché la fidanzata non manifestava preoccupazioni riguardo a minacce. Su social media, Antonino ha espresso il suo immenso dolore scrivendo: “Ciao amore mio, tutto questo non doveva succedere, non a noi due”. Ha sottolineato l’importanza di apprezzare e amare chi si ha vicino, poiché la vita può cambiare in un attimo. Malgrado la sofferenza, ha trovato la forza per ricordare la sua amata e ripetere le promesse fatte.

Dopo l’omicidio, Stefano Argentino, 27 anni, è stato arrestato. Secondo le indagini, Argentino e Sara avrebbero avuto una relazione, ma lei non ricambiava i suoi sentimenti. La lite è seguita all’ossessione di Argentino, ma Sara, pur avendo espresso timore nei suoi confronti, non lo aveva mai denunciato. Un messaggio vocale inviato a un’amica poco prima dell’aggressione indicava già il suo disagio. Le testimonianze e le riprese delle telecamere hanno facilitato l’identificazione del sospettato, ora in custodia. Antonino promette di portare avanti la memoria di Sara e di cercare giustizia per quanto accaduto.