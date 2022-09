Il Festival di Sanremo (concluso 7 mesi fa) continua a vivere

Da tempo parliamo già dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Conosciamo la data (dal 7 all’11 febbraio), il conduttore e direttore artistico (Amadeus) e la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata (Chiara Ferragni). Eppure, nonostante tutti gli occhi stiano già guardando avanti in attesa di scoprire ulteriori novità in merito al prossimo Festival, quello concluso sette mesi fa continua a esistere in tutte le classifiche: iTunes, Spotify e radiofoniche.

Proprio oggi è stato certificato un altro disco di platino a Ovunque Sarai di Irama che passa così da 200.000 a 300.000 copie vendute.

In totale i singoli di Sanremo 2022 hanno ottenuto in tutto 27 dischi di platino e 7 dischi d’oro. Rimangono tutt’ora senza certificazioni Giusy Ferreri, Iva Zanicchi, Massimo Ranieri, Giovanni Truppi, Yuman e Le Vibrazioni.

Non era mai successo prima che un Festival della canzone italiana durasse per sette mesi consecutivi nelle varie classifiche. Un record che difficilmente riuscirà ad eguagliare nel 2023, anche se le aspettative sono altissime.

Festival di Sanremo 2022, le certificazioni

5 dischi di platino (500.000 copie)

Brividi – Mahmood e Blanco

4 dischi di platino (400.000 copie)

Farfalle – Sangiovanni

Dove Si Balla – Dargen D’Amico

3 dischi di platino (300.000 copie)

Ciao Ciao – La Rappresentante di Lista

Ovunque Sarai – Irama

2 dischi di platino (200.000 copie)

1 disco di platino (100.000 copie)

O Forse Sei Tu – Elisa

Sesso Occasionale – Tananai

Virale – Matteo Romano

Chimica – Ditonellapiaga e Rettore

Apri Tutte Le Porte – Gianni Morandi

Domenica – Achille Lauro

1 disco d’oro (50.000 copie)

Ogni Volta È Così – Emma

Ti Amo Non Lo So Dire – Noemi

Perfetta Così – Aka7even

Inverno Dei Fiori – Michele Bravi

Duecentomila Ore – Ana Mena

Sei Tu – Fabrizio Moro

Abbi Cura Di Te – Highsnob e Hu

0 certificazioni (meno di 50 mila copie vendute)