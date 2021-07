Da questi numeri riparte l’Italia che guarda al futuro abbinando innovazione, tradizione e cultura. Si è infatti conclusa la nona edizione del WMF, il Festival dedicato all’innovazione digitale e sociale che dal 15 al 17 luglio si è svolto al Palacongressi di Rimini.

Tre giornate per uno dei primi eventi di tale portata a tornare con parte del pubblico in presenza, nel rispetto delle numeriche consentite dalla struttura e delle norme di sicurezza. Anche per questa ragione, come già successo per i due appuntamenti realizzati nel 2020, il WMF2021 è stato caratterizzato da un format ibrido.

Organizzato e realizzato da Search On Media Group, il WMF ha confermato il proprio ruolo di acceleratore di idee e soluzioni, ponendosi come un modello per l’intero settore fieristico in Italia e all’estero grazie alla gestione di più di 3.000 partecipanti dal vivo per ogni giornata e all’integrazione con la piattaforma online ibrida.io, attraverso la quale più di 24mila persone hanno seguito in collegamento tutti gli eventi e gli interventi in agenda.

“L’Italia rappresenta un centro di propulsione che abbina innovazione, tradizione e cultura: lo abbiamo dimostrato, insieme a migliaia di persone, anche quest’anno” ha dichiarato Cosmano Lombardo, ideatore del WMF e Founder e CEO di Search On Media Group. “Il WMF2021 è stato il Festival non solo della ripartenza, ma soprattutto del coraggio. Coraggio di sentire proprio il dovere di costruire, di impegnarsi per un futuro che sia realmente e concretamente migliore. Il merito è di tutte le persone che hanno creduto in questa impresa: partecipanti, relatori, moderatori, sponsor e aziende che credono e vivono il lavoro come una forma di costruzione della società”.

Infatti, “We Make Future” è il claim con cui il Festival ha spiegato la propria mission: costruire il futuro partendo dall’esplorazione del mondo dell’innovazione a 360 gradi.

Nelle 60 sale tematiche e con gli oltre 100 eventi in programma sono stati affrontati argomenti sulla formazione professionale tra web marketing e imprenditorialità, sull’attualità, la cultura e indagando sulle principali novità tecnologiche e il loro potenziale sociale in Italia e all’estero.

Tra gli speaker e ospiti istituzionali del parterre, sono intervenuti, fra gli altri, i ministri Patrizio Bianchi, Enrico Giovannini, Luigi Di Maio, la Sottosegretaria al MiSe Anna Ascani e la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, oltre a sindaci e assessori da tutta Italia. Attraverso le loro testimonianze, sul Mainstage del WMF sono stati organizzati incontri e panel dedicati all’analisi delle diverse missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Sono state infatti affrontate tematiche come la transizione ecologica ed energetica, il futuro della scuola e la valorizzazione del patrimonio culturale/territoriale italiano con le città creative UNESCO e con la partecipazione del MiC. Ampio spazio riservato anche a tecnologia, robotica e ricerca scientifica. A tal proposito sono intervenute voci autorevoli del mondo scientifico, tra cui Maria Fossati e Manuel Catalano dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); l’ingegnere aerospaziale Chiara Cocchiara; Giuseppe Borghi di ESA (European Space Agency). E ancora: Anna Grassellino (FermiLab), Philip Kotler e l’inventore e fisico Federico Faggin, oltre a ospiti d’eccezione come Alessandro Borghi, Gino Strada, i The Jackal, i Sansoni, il giornalista e attivista Siyabulela Mandela, Roy Paci e Diletta Leotta, nel ruolo di co-conduttrice.

WMF2021: alcuni ospiti del Mainstage Tra le novità dell’edizione 2021, il WMF ha inaugurato il World Startup Fest, manifestazione dedicata a startup e scaleup da tutto il mondo



Tra le novità dell’edizione 2021, il WMF ha inaugurato il World Startup Fest, manifestazione dedicata a startup e scaleup da tutto il mondo. In particolare, all’interno di Scaleup for Future sei scaleup (Bidroom, SumUp, foodpanda, Revolut, ContentSquare e PatchAI) hanno presentato pitch, prospettive e casi studio in una tavola rotonda aperta al pubblico, anche online.

Il mondo delle startup e l’imprenditorialità delle nuove generazioni sono andati in scena nello Startup District del WMF, un vero e proprio evento verticale dedicato alle opportunità di crescita e al confronto tra più di 50 startup presenti con il proprio stand per promuovere la propria idea di business.

Nella stessa direzione anche la finale della Startup Competition del Festival, giunta alla 9^ edizione: dopo la selezione delle 500 candidature italiane e internazionali e la sfida tra le 6 startup finaliste sul Mainstage del WMF, Recornea e MyLeg si sono così aggiudicate rispettivamente il premio assegnato dalla giuria e quello del pubblico della sfida tra startup più grande in Italia.

Il World Startup Fest: un distretto dedicato a startup e scaleup internazionali (galleria fotografica)

WMF2021: World Startup Fest



Un esito più che positivo per il WMF, che per la prossima edizione (già confermata dal 16 al 18 giugno 2022) si trasferirà alla Fiera di Rimini, assumendo così una portata ancora più fieristica e ampliando ulteriormente il proprio sguardo sul futuro e sul mondo dell’innovazione: “è insieme a tutte le persone che ci hanno sostenuto oggi nella realizzazione di questa nona edizione che a giugno 2022 ci sposteremo alla Fiera di Rimini, con un format che sarà ulteriormente innovato e per vivere un evento che definirei aumentato” ha anticipato Cosmano Lombardo dal Mainstage, lanciando quella che sarà la 10^ edizione del WMF – We Make Future.