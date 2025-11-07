Il fenomeno delle friggitrici ad aria in Italia

Negli ultimi anni, la friggitrice ad aria è diventata un elettrodomestico indispensabile nelle cucine moderne, superando l’immagine di semplice moda. Questa tendenza è alimentata da contenuti sui social media, video tutorial e una crescente attenzione alla cucina sana e veloce, attirando persone di tutte le età.

La friggitrice ad aria rappresenta un’ottima soluzione per chi cerca un compromesso tra la frittura tradizionale e i forni ventilati. La pandemia ha favorito la sua diffusione, poiché molte persone hanno iniziato a sperimentare in cucina, condividendo le proprie creazioni sui social.

In Europa, la friggitrice ad aria ha incontrato un grande successo. In Francia, le vendite hanno superato 2,6 milioni di unità, registrando un aumento significativo rispetto all’anno precedente, segno chiaro della crescita di questa tendenza. Anche in Italia, le vendite sono cresciute a due cifre, rendendo l’elettrodomestico uno dei più richiesti. Un dato interessante è l’appeal che esercita sui giovani: l’hashtag #friggitriceadaria ha ottenuto oltre 120 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Le aziende di elettrodomestici hanno risposto al fenomeno lanciando modelli specifici per il mercato italiano, dotati di caratteristiche adatte alle esigenze locali. Allo stesso modo, i supermercati stanno proponendo prodotti pensati per la cottura in friggitrice ad aria, come snack congelati.

L’influenza degli social media è evidente, soprattutto grazie a influencer e micro-influencer del settore gastronomico, che hanno contribuito a diffondere la popolarità di questo elettrodomestico. Diverse aziende alimentari, riconoscendo la friggitrice ad aria come un canale di cottura sempre più apprezzato, stanno sviluppando prodotti specifici, segnando l’inizio di una nuova era culinaria.

