Il fenomeno dei podcast in Italia: conquista ‘Indagini’

Ogni primo del mese, decine di migliaia di italiani si collegano ai loro servizi di streaming per ascoltare ‘Indagini’, il podcast condotto da Stefano Nazzi. Da oltre tre anni, il programma racconta storie di cronaca nera e giudiziaria, analizzando i vari aspetti dei casi, inclusi quelli processuali e il ruolo dei media, in un tentativo di evitare il sensazionalismo presente in molte produzioni true crime. Nazzi, con un’importante carriera nel giornalismo, ha iniziato a produrre il podcast con Il Post.

Domani, Nazzi presenterà il suo ultimo libro, ‘Predatori’, al Festival del Buon Vivere, mentre dal 2024 porterà ‘Indagini’ in tour nei teatri italiani con un formato dal vivo. È anche apparso in programmi televisivi Rai, come ‘Delitti in famiglia’ e ‘Il caso’.

Secondo Nazzi, il successo di ‘Indagini’ si deve alla scelta di concentrare l’attenzione sui meccanismi di indagine e sul contesto, evitando la spettacolarizzazione tipica di altri format. Il suo nuovo libro non si focalizza su singole storie, bensì analizza il fenomeno dei serial killer dagli anni ’60 agli ’80 negli Stati Uniti, un periodo identificato dall’FBI come un’epidemia.

Nella sua opera precedente, ‘Kronaka’, Nazzi esplora casi di cronaca nera nel nord Italia, evidenziando come episodi gravi in comunità piccole possano influenzare l’intera collettività. Riguardo ai media, Nazzi sottolinea che quelli locali sono più informati sui fatti di cronaca, grazie alla loro migliore conoscenza del territorio.

Infine, Nazzi si aspetta un dialogo proficuo con gli studenti universitari, ai quali piacciono le storie di cronaca, anche se spesso ne conoscono poco; spera che possano cogliere il contesto sociale necessario per comprendere i casi presentati.