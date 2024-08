Il fenicottero non è l’unico uccello rosa ad abitare in Terra

Quando si pensa agli uccelli con piumaggio rosa, il primo che viene in mente è senz’altro il fenicottero. Tuttavia, esiste un’altra specie altrettanto affascinante e meno conosciuta: la spatola rosata. Questo straordinario volatile, appartenente alla famiglia degli ibis, vive principalmente in America.

Ciò che rende la spatola rosata così unica è il suo vivace colore rosa, derivante dalla dieta ricca di pigmenti carotenoidi, in particolare la cantaxantina, presente nei gamberetti e in altri piccoli organismi di cui si nutre. Grazie al suo becco a forma di spatola, questo uccello è in grado di filtrare le minuscole creature dall’acqua, una tecnica che gli ha valso il nome con cui è conosciuto. Più crostacei consuma, più intenso e ricco diventa il suo colore rosa.

La spatola rosata fu descritta per la prima volta nel 1758 dal naturalista svedese Carl Linnaeus nella decima edizione del suo Systema Naturae, attribuendole l’attuale nome binomiale. La sua descrizione si basava principalmente sull'”Aiaia” che era stata illustrata oltre un secolo prima dal naturalista tedesco Georg Marcgrave. Oggi, la spatola rosata è considerata una specie monotipica, ovvero non sono riconosciute sottospecie.

Quando non sono impegnate a nutrirsi, queste eleganti creature solcano i cieli in grandi stormi, sfoggiando le loro lunghe zampe e le ampie ali che le rendono volatrici instancabili. Le spatole rosate devono competere per il cibo con altri uccelli d’acqua dolce, come le garzette nivee, gli aironi bianchi maggiori, gli aironi tricolori e i pellicani bianchi americani.

Nonostante la sua bellezza e le straordinarie capacità di adattamento, la spatola rosata rimane una specie meno conosciuta rispetto al celebre fenicottero. Tuttavia, questo affascinante uccello merita senza dubbio di essere apprezzato e studiato tanto quanto il suo più famoso parente rosa. Anzi, chissà se anche lui è capace di questo autentico miracolo!