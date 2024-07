il felino torna più forte che mai

Il felino è tornato più forte di prima, anche con un difetto, anche con un problema che sembrava irrecuperabile, un vero miracolo.

Purtroppo ci sono moltissimi gatti randagi nel mondo e la loro vita è breve e molto difficile rispetto ad un gatto domestico che vive tranquillamente in casa, al sicuro, con tutto il cibo che vuole e le cure necessarie. Questa è la storia di una micia che è rimasta da sola quando aveva pochi mesi di vita per la scomparsa della sua mamma. Non solo, ma anche malata e in gravissimi condizioni ha fatto di tutto per sopravvivere. Vediamo nei dettagli la vicenda di questa piccola guerriera che non si è mai arresa e che ha trovato qualcuno che l’ha tolta dalla strada.

Vero miracolo felino: ecco come è tornata a vivere

Un volontario della Puppy Kitty Ny City ha trovato per la strada una gattina nera e bianca e l’ha trovata appena in tempo. Il suo corpo era freddo ed era in pessime condizioni di salute. Da subito era evidente che fosse cieca, che andasse riscaldata per salvarle la vita, ma la riuscita di tale impresa non era scontata. La situazione era molto precaria.

Il volontario ha dovuto tenere la gattina monitorata 24 ore su 24 per un bel po’ di tempo. Aveva una grave infezione respiratoria, non ci vedeva ed era malnutrita. Sottopeso e polidattile, ovvero con alcune dita in più sulle zampe. Insomma, un caso veramente difficile.

Però, Jade, così è stata chiamata la gattina, ha subito capito di essere in un posto sicuro dove le stavano facendo del bene e la stavano aiutando. In poco tempo è riuscita a riprendersi e a recuperare un po’ di vista. Il piccolo difetto fisico e il problema agli occhi non le ha impedito di farsi voler bene da tutti.

Jade è diventata una gatta molto simpatica, giocherellona e divertente. Gioca facilmente con i suoi giocattoli ed è molto socievole anche con le persone. È stata affidata ad una famiglia che la fa sentire coccolata e amata come merita.

Un salvataggio difficile e in extremis che, però, si è rivelato essere una nuova vita e una seconda occasione sia per Jade che per chi se ne prende cura.