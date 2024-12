Il fatto sussiste, la nave è stata palcoscenico per un comizio

L’ex parroco di Lampedusa, Carmelo La Magra, commenta con entusiasmo il fatto che “il fatto non sussiste” pronunciato dal Tribunale di Palermo in riferimento al processo Open Arms e all’assoluzione di Matteo Salvini. La Magra sostiene che il fatto esiste eccome, poiché sono stati testimoni della sofferenza dei naufraghi bloccati in mare per diversi giorni. Ricorda le esperienze dolorose vissute dai migranti e il suo impegno nell’accoglienza, evidenziando che, nei momenti di crisi, ha manifestato solidarietà.

Alla luce della sentenza, La Magra mette in risalto l’assurdità della dichiarazione del tribunale, affermando che il dolore vissuto dai naufraghi è una realtà che non può essere ignorata. Egli racconta di aver visto i migranti sbarcare e di aver festeggiato con loro, ribadendo che ciò che accade è una parte fondamentale della storia. Nonostante l’assoluzione di Salvini, La Magra critica il comportamento del leader della Lega, il quale continua a dichiarare che avrebbe fatto le stesse scelte per difendere i confini dall’immigrazione clandestina.

Il sacerdote contrappone questa narrazione, sottolineando che i naufraghi non rappresentano una minaccia per l’Italia ma sono persone in cerca di aiuto. Descrive come l’arresto di Open Arms e la sua incapacità di far sbarcare i migranti non avevano a che fare con la sicurezza dei confini, ma piuttosto con una strategia politica volta a sfruttare la situazione a fini propagandistici. Evidenzia il fatto che mentre alcuni naufraghi venivano bloccati, molti altri continuavano a sbarcare autonomamente a Lampedusa o venivano soccorsi dalla Guardia Costiera.

Concludendo, La Magra suggerisce che l’atteggiamento di bloccare le navi umanitarie come Open Arms serve solo come palcoscenico per la propaganda politica. Secondo lui, la vera difesa dei confini non può essere giustificata con l’oppressione dei vulnerabili e non fa che perpetuare il ciclo di sfruttamento dei migranti da parte di chi si arroga il diritto di fare politica sulla loro pelle.