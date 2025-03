Il fascino senza tempo di uno dei borghi più belli d’Italia: è il primo a ricevere un premio in questa regione

Arlesheim è un suggestivo borgo svizzero, recentemente premiato come il 49° Borgo più bello della Svizzera e primo nel Cantone di Basilea. La sua storia, risalente al Duecento, è arricchita da reperti del Paleolitico. Un momento cruciale si ebbe nel 1679, quando il capitolo del Duomo di Basilea si trasferì qui, donando importanza al paese con la costruzione di una cattedrale barocca. Arlesheim ha mantenuto il suo status di autonomia nel Cantone di Basilea Campagna e il suo stemma ricorda l’antico baliato di Birseck.

Con poco più di 9000 abitanti, Arlesheim è caratterizzato da quattro edifici principali: la Cattedrale di Arlesheim, il Castello di Birseck, il Castello di Reichenstein e l’Eremitage. La cattedrale, in stile barocco mitteleuropeo, fu costruita nel Seicento per la diocesi cattolica ed è nota per il pregiato organo Silbermann del 1761. I castelli, gemelli nella forma e costruiti nel 1244, dominano il paesaggio circostante. L’Eremitage, risalente al 1785, è un incantevole giardino all’inglese con grotte e stagni, divenuto meta ambita per i viaggiatori del Grand Tour europeo.

Arlesheim è anche nota per il Frühlingsmarkt, il Mercatino Primaverile, un evento che celebra l’arrivo della bella stagione con colori e artigianato locale. Questa tradizione unisce la comunità attraverso esposizioni di artigianato in legno, ceramica e specialità gastronomiche, creando un’atmosfera di convivialità e appartenenza. Il borgo rappresenta una fusione di storia, cultura e bellezze naturali, testimoniando il fascino di questa parte della Svizzera.