Il fascino oscuro di Venezia: le metamorfosi di un attore

A Venezia, l’attore non interpreta, ma evoca personaggi iconici. Esibisce un Victor Frankenstein febbricitante nell’opera gotica di Guillermo del Toro e un poeta tornato in vita per Julian Schnabel. Inoltre, è il menestrello folk di “Inside Llewyn Davis”, il padre tragico di “Dune”, l’eroe ribelle di “Star Wars”, il demiurgo di “Ex Machina” e il volto fratturato di “Moon Knight”. Queste dieci metamorfosi raccontano una carriera complessa e poetica. L’attore si trasforma in mostro e divinità, con il cinema considerato un tempio e il corpo come una forma di poesia.

