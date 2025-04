Il Fascino delle Nozze con Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli ha annunciato in un’intervista a Alessandro Cattelan che presto si sposerà con il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli. La giornalista, originaria di Napoli ma “madriletana”, ha raccontato che dopo una prima proposta di matrimonio di nove anni fa, alla quale lui aveva risposto di “no”, ha deciso di non chiedere più, pensando che sarebbe stato Lorenzo a farlo. Recentemente, in un aereo, ha esposto in modo pragmatico la questione: “Se dovessi morire, tutto ciò che ho andrebbe a Leon, mio figlio”. Dopo aver menzionato la casa che hanno acquistato in Puglia, le è venuta l’idea di organizzare una grande festa a tema, e Lorenzo ha accettato la proposta. La coppia prevede di sposarsi in primavera dell’anno prossimo nella chiesa vicino a Santa Maria di Leuca, dove hanno comprato la loro casa.

Tuttavia, come ogni coppia, anche loro hanno momenti di conflitto. Selvaggia ha rivelato che Lorenzo ha sviluppato l’abitudine di “fingersi morto” quando lei si arrabbia, rimanendo in silenzio e rispondendo con indifferenza, una reazione che ricorda la dinamica familiare vissuta durante la sua infanzia. Questo comportamento provoca, a volte, tensioni, soprattutto quando lei inizia a urlare. Nonostante le loro differenze, l’amore tra Lucarelli e Biagiarelli è evidente e la loro futura unione promette di essere un grande evento festivo.