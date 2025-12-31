Il fascino del salotto in Italia

Il salotto con divano e popcorn ha ancora il suo fascino per i grandi eventi sia mondani che sportivi. In Italia si vendono meno televisori, nonostante la televisione tradizionale resti il centro del sistema mediale nazionale con 3 ore e 17 minuti di consumo quotidiano. Tuttavia, le vendite di televisori con diagonale pari o superiore ai 70 pollici sono cresciute di quasi 30 volte in otto anni.

I prezzi dei televisori sono crollati, anche grazie all’ingresso sul mercato dei cinesi: un 70 pollici costa mediamente 1500 euro. Il televisore sta diventando un oggetto d’arredo, come un quadro, e non si può certo appendere un piccolo rettangolo nero. Sono cambiate le modalità di visione con l’avvento dello streaming.

All’inizio del 2025, in Italia si contavano oltre 20,7 milioni di televisori connessi, segno che il pubblico preferisce costruirsi proprio palinsesto piuttosto che seguire la programmazione fissa. Per la prima volta, a livello globale e con riflessi evidenti anche in Italia, il tempo speso sulle piattaforme streaming ha superato quello della tv broadcast e via cavo sommate.

È vero che ormai la visione da collettiva è passata a essere individuale e ognuno può usare diversi device, ma il salotto con divano e popcorn ha ancora il suo fascino per i grandi eventi sia mondani che sportivi, per il campionato di calcio, per il Giro d’Italia e il Tour de France, per le Olimpiadi, per gli sport che ciascuno di noi ama. C’è infine da considerare che la distribuzione cinematografica ha reso più breve il ciclo delle sale: un film lo vedo più volentieri su uno schermo gigante che sul telefonino.