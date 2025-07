Il fascino del motore V8 in Formula 1: storia e tecnica

La storia del motore V8 in Formula 1 rappresenta una fase significativa nella massima serie automobilistica, con un impatto sia tecnico che sonoro. Sin dal suo esordio nel 1967, il motore si è evoluto, diventando il simbolo delle competizioni fino all’ingresso dell’era ibrida.

Il Cosworth DFV è stato il precursore, dominando le competizioni per oltre dieci anni. Questo motore da tre litri ha contribuito al successo di squadre importanti come Lotus e McLaren, collezionando oltre 150 vittorie. Negli anni seguenti, la Formula 1 ha visto una alternanza di varie tipologie di motori, dai turbo ai V10 e V12, con i V8 che ritornavano regolarmente in diverse scuderie.

Con l’introduzione obbligatoria nel 2006 di motori V8 da 2,4 litri, i team hanno dovuto adattarsi a specifiche tecniche restrittive. Costruttori come Ferrari e Mercedes hanno iniziato a sviluppare motori più avanzati, culminando nell’introduzione del sistema KERS nel 2009, che ha aggiunto un incremento temporaneo di potenza.

L’era del V8 si è conclusa nel 2013, quando la Formula 1 ha adottato power unit ibride V6 turbo da 1,6 litri. Sebbene questi nuovi motori siano più ecologici e migliori in termini di efficienza, non hanno replicato l’emozione e il suono distintivo dei V8, caratterizzati da un’intensa potenza acustica e meccanica.

Il motore V8, con la sua configurazione a 90 gradi, ha avuto una cilindrata limitata a 2,4 litri e un peso regolamentare di 95 kg. Con un regime di rotazione che arrivava fino a 20.000 giri al minuto nei suoi primi anni, i V8 sprigionavano dai 720 agli 850 cavalli, offrendo prestazioni e affidabilità che hanno segnato un’era memorabile nella storia della Formula 1.