Una festa di compleanno speciale. E non solo perché a preparare la torta è il noto chef Simone Rugiati, ma anche perché la sua ricetta è studiata apposta per i “Gluttini”, cioè i bimbi con il deficit di glut1, una malattia rara che richiede una dieta speciale, vera e propria terapia salvavita per tenere sotto controllo i sintomi e migliorare la loro qualità di vita. Proprio a loro è dedicata la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Associazione italiana Glut1.

La dieta chetogenica come farmaco

Esistono oltre 500 malattie metaboliche che richiedono ogni giorno l’elaborazione di diete speciali. Tra le patologie per le quali il cibo si trasforma in farmaco c’è il deficit di glut1, una rara sindrome di origine genetica che può portare a crisi epilettiche, distonia, difficoltà nella parola, possibile ritardo cognitivo, ipotonia, disturbi nel sonno. Ad oggi la dieta chetogenica è l’unico trattamento esistente per alleviare alcuni dei sintomi di questa sindrome: tuttavia seguirla attentamente è non solo difficile per questi bambini e le loro famiglie, ma può anche comportare problemi di inclusione e integrazione.

Il significato delle diete speciali

L’Associazione italiana Glut1, grazie al supporto non condizionato di Vitaflo – Nestlé Health Science, ha avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta a famiglie, scuole, insegnanti e più in generale a tutti coloro che entrano in contatto con persone che devono seguire diete speciali. Attraverso quattro video divulgativi, l’associazione cercherà di raccontare cosa significhi dover controllare ogni giorno con attenzione contenuto e dosaggio della propria alimentazione, sia dal punto di vista nutrizionale, sia in termini di ricadute sociali.

I compagni di classe dei ‘gluttini’

In particolare, il primo video è dedicato ai compagni di classe dei “Gluttini”, così come affettuosamente sono chiamati dai loro genitori i bimbi con il deficit di glut1. Insieme a un testimonial d’eccezione come lo chef Simone Rugiati, autore e produttore televisivo e web influencer di grande popolarità, questi bambini mostrano come sia importante che momenti sociali come le feste di compleanno non siano precluse a chi per ragioni di salute non può mangiare certi alimenti.

Sempre, e a maggior ragione in questi lunghi mesi di pandemia, mangiare insieme è un modo per coccolarsi. Ma non tutti possono farlo in piena libertà. “Siamo una società in cui la socializzazione passa anche attraverso il cibo e i nostri bimbi, dovendo seguire una dieta rigida, spesso si trovano in difficoltà o addirittura esclusi – sottolinea Alessandra Camerini dell’Associazione italiana Glut1 – speriamo quindi che questo progetto contribuisca a far conoscere i loro bisogni e migliorarne l’integrazione, senza mai dimenticare di eliminare le etichette: perché si è persone e non si è la propria patologia. Ci auguriamo che #insiemeperilglut1 non sia solo un hastag, ma un vero e proprio approccio inclusivo alla vita”.

I video con lo chef Rugiati

La campagna di sensibilizzazione comprende quattro video realizzati da Kemal Comert, produttore e filmmaker specializzato nell’ambito delle malattie rare che nel 2019 ha vinto il premio per il miglior documentario nell’ambito del festival cinematografico “Uno Sguardo Raro”, e da Barbara Bernardini, divulgatrice scientifica e fondatrice di One Frame “Creative Science Communication”, nonché autrice per il programma “Superquark” di Rai1. “Dopo aver conosciuto una mamma che mi ha raccontato in cosa consista la malattia e cosa affronta ogni giorno il suo bambino – spiega lo chef Rugiati – ho accettato con entusiasmo di aderire al progetto: il cibo per me è passione, vita, legami, futuro. Sapere che la vita e la malattia di questi bambini dipendano strettamente da un’alimentazione complessa, da seguire per sempre e senza sgarri, mi ha fatto domandare come potessi contribuire ad aiutarli. E da qui la mia partecipazione ai video; ma soprattutto, un legame personale che si è creato con i piccoli e che continua tutt’ora”.