Il farmaco che cura la FIP, ma i gatti italiani non possono averlo

I gatti possono guarire dalla peritonite infettiva felina (FIP), ma in Italia il farmaco necessario non è disponibile legalmente. Questa malattia colpisce migliaia di gatti ogni anno, spesso con esiti fatali. Negli ultimi anni, un farmaco sviluppato in Cina ha dimostrato di salvare molte vite, ma non è autorizzato per uso veterinario in Italia, costringendo i proprietari a procurarselo tramite canali non ufficiali.

Numerose storie di gatti come Rama, Pulce e Opel raccontano la lotta contro la FIP e il coraggio dei volontari. Rama, diagnosticata con FIP umida, è tornata in gattile, ma grazie a una volontaria che ha ottenuto il farmaco sperimentale, è riuscita a guarire dopo settimane di difficoltà. Pulce, con respiro affannoso e versamento polmonare, è stata aiuta da volontari in un gattile a Sant’Ilario d’Enza, che hanno raccolto fondi per la sua terapia. Anche lei ha vinto la battaglia contro la malattia.

Altrettanto commoventi sono le storie di Ambra e Scintilla. Ambra, a soli cinque mesi, ha superato una forma di FIP secca con un protocollo di 84 giorni, mentre Scintilla ha affrontato un trattamento doloroso con grande determinazione dei suoi umani. Opel è stato tra i primi gatti italiani a ricevere la cura sperimentale e la sua storia ha avviato una campagna di sensibilizzazione che ha salvato molti altri gatti.

Nonostante le guarigioni documentate, il farmaco rimane non autorizzato in Italia. Veterinari e volontari chiedono l’approvazione legale affinché i gatti malati possano avere accesso al trattamento senza dover ricorrere a canali non ufficiali.