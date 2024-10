Il Fare vigila su discriminazioni, non ha a che fare con la comunità ebraica

Il Fare (Football Against Racism in Europe) è un’organizzazione britannica con sede a Londra, specializzata nel monitoraggio della discriminazione nel calcio, inclusi omofobia e razzismo. Questa organizzazione ha una convenzione con la UEFA e i membri assistono alle partite UEFA per identificare e segnalare comportamenti o gesti discriminatori. Gianmichele Gentile, legale della Lazio, ha recentemente commentato la questione, data la diffusione di informazioni errate sulla presunta associazione tra Fare e la comunità ebraica.

Gentile ha chiarito che non ha mai affermato una simile correlazione e che la sua menzione è stata fraintesa durante una trasmissione radiofonica di tifosi laziali, dove qualcuno ha avanzato tale tesi. Questa affermazione errata ha suscitato immediatamente polemiche e insulti nei confronti della comunità ebraica, evidenziando quanto sia sensibile il tema della discriminazione nel contesto calcistico.

L’avvocato ha sottolineato che la Lazio ha una storia di precedenti giuridici in relazione a razzismo e discriminazione, il che rende la sua tifoseria oggetto di particolare attenzione e scrutinio da parte della UEFA. Le autorità competenti stanno monitorando da vicino il comportamento dei tifosi, anche attraverso la registrazione di immagini e video, al fine di creare dossier da inviare alla UEFA per valutare eventuali sanzioni. Questo processo di monitoraggio evidenzia l’impegno di Fare e della UEFA nel combattere le discriminazioni all’interno del calcio europeo.

La situazione evidenzia la delicatezza dell’argomento e l’importanza del corretto uso delle informazioni, poiché affermazioni infondate possono portare a tensioni sociali e conflitti. Infine, Gentile ha ribadito l’importanza di una corretta comunicazione e di evitare generalizzazioni che possano danneggiare la reputazione delle persone e delle comunità coinvolte. La lotta contro il razzismo e la discriminazione nel calcio rimane una priorità cruciale, e le organizzazioni come Fare giocano un ruolo fondamentale in questo sforzo.