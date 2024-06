il famoso cantante diventerà padre, ma dietro la scelta del nome del bebè si nasconde un significato importantissimo

Il cantante Ultimo, durante un concerto all’Olimpico di Roma, insieme alla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, annuncia la loro gioia per l’arrivo imminente di un bambino. Con un video condiviso sui social, la coppia ha svelato che stanno aspettando un maschietto e sembra che abbiano già deciso il nome da dargli.

Conosciamo il nome del nascituro di Ultimo e Jacqueline

Un primo indizio era trapelato da una storia Instagram del cantante che, dopo il concerto aveva postato un cuore azzurro preceduto da una “E”. Tanti i momenti emozionanti dell’esibizione romana, tra il bacio alla pancia della futura mamma e le parole a lei dedicate. Ultimo si è rivolto anche al pubblico dichiarando:

“Se c’è una cosa che ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, è il significato della parola famiglia”.

Il nome scelto, secondo Gossipetv ,sarebbe quello di Edoardo in ricordo di un amico di Ultimo deceduto prematuramente. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan, che si sono commossi per il gesto emotivo della coppia nel commemorare l’amico defunto. L’artista ha tradotto in musica la realizzazione dei suoi sogni, trovando tutto ciò di cui ha bisogno in Jacqueline e nel loro bambino in arrivo. Il 10 maggio scorso aveva dedicato alla sua compagna le parole piene d’amore e di sogni della canzone Altrove:

“Non ho voglia di altre persone. Non ho voglia di cose nuove. Parlami, portami altrove. Tra stelle accese e spiagge vuote. Avanti, parlami e portami altrove. Tra i miei testi e la tua voce. Basta che sia altrove”.

La scelta del nome Edoardo sembra essere molto significativa per Ultimo. Ha dedicato all’amico scomparso la canzone Diamante Nel Cielo, raccontando del suo tragico destino in un incidente stradale.

Ultimo e Jacqueline si preparano quindi ad accogliere il loro primogenito, anticipando momenti di gioia e felicità per il futuro. La notizia ha rafforzato il legame tra i due e ha emotivamente coinvolto tutti coloro che ammirano e seguono il talentuoso artista romano.

